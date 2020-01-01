رايولا: بوجبا ملتزم مع مانشستر يونايتد لنهاية يورو 2020

وكيل أعمال بوجبا يلمح لرحيل موكله بنهاية الموسم الحالي

أكد مينو رايولا، وكيل بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد ، أن موكله ملتزم مع الشياطين الحمر حتى نهاية بطولة اليورو القادم.

واشتعلت أزمة في الساعات الأخيرة بين رايولا، وسولشاير مدرب الشياطين الحمر، إذ صرح المدير الفني بأنه يجب على رايولا أن يدرك بأن بوجبا ملك لمانشستر يونايتد.

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تصريحات المدرب النرويجي، لم تعجب رايولا الذي هاجمه بعد ذلك وقال إن بوجبا ليس ملكًا لأحد، وإنما إنسان حر عليه أن يختار مستقبله بنفسه.

وفي سياق متصل، قال رايولا اليوم في تصريحات لصحيفة توتو سبورت: "بوجبا ملتزم مع مانشستر يونايتد لنهاية بطولة اليورو القادم، بعد ذلك سنتحدث إلى إدارة النادي إن احتجنا لذلك".

وواصل: "تركيزه الوحيد حالياً هو العودة من الإصابة سريعاً، لمساعدة الفريق للوصول لنتيجة جيدة بنهاية الموسم".

وتطرق رايولا، للحديث عن موقف سولشاير وقال: "بكل جدية الحظ خانه في تصريحاته، لقد أخذ جزء من تصريحات وبعدها حكم عليّ بإهانة، وإنني أعرض بوجبا على أندية أخرى دون إذن".

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وأضاف: "أنا كنت أتساءل إذا كنت بوجبا يفضل العودة إلى إيطاليا، كنت أتساءل إذا كان يحب إيطاليا، كنت أتحدث باسم مينو رايولا، هل لا يحق لي ذلك!".

جدير بالذكر أن بوجبا شارك مع الشياطين الحمر هذا الموسم ثماني مباريات بكافة المسابقات، صنع خلالهم هدفين.