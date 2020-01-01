رايولا يفتح النار على سولشاير بسبب بوجبا

تغريدات نارية..

فتح مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا، النار على أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، وطالبه بإدراك أن موكله هو إنسان حر وليس سجينًا لديه.

رايولا نشر تغريدة يهاجم فيها المدرب النرويجي بكل ما أوتي من قوة، ولم يتوقف عند هذا الحد، بل هدده بأن يرى منه ما لا يحمد عقباه.

ثورة رايولا ضد سولشاير هي نتيجة للتصريحات التي أطلقها أولي ضده في الساعات الماضية، عندما قال أن الوكيل عليه أن يعي أن بوجبا هو ملك اليونايتد.

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بدوره، قال رايولا "بول ليس ملكًا لي وليس ملكية لسولشاير، لا يمكنك أن تملك إنسانًا لمدة طويلة سواء في المملكة المتحدة أو في أي مكان آخر بالعالم.".

"أتمنى ألا يطرح سولشاير فرضية أن بول هو سجينه. ولكن على سولشاير قبل أن يُعلق على ما أقول أن يُفكر في المحتوى الذي يقوله."

"أنا مواطن حر يمكنني التفكير والتعبير كيفما شئت، حتى الآن ربما كنت لطيفًا مع سولشاير، عليه أن يتذكر جيدًا الأشياء التي قالها في الصيف لبوجبا."

"ربما أن سولشاير محبط لأسباب مختلفة والآن يقوم بخلط بعض الأمور، أظن أن لديه أمور أخرى للقلق حولها، على الأقل لو كنت في محله كنت لأفعل."

قد تكون هذه التصريحات هي بمثابة الناقوس الأخير لبوجبا في الأولد ترافورد، فيبدو أن المشاكل قد وصلت لذروتها بين اللاعب وسولشاير وكذلك وكيله.

يذكر أن بوجبا حاول المغادرة في الصيف الماضي والانضمام إلى ريال مدريد أو يوفنتوس، غير أن إدارة المانيو رفضت تمامًا التفريط فيه رغم إعلانه عن عزمه خوض تحدٍ جديد ومغادرة الشياطين الحمر.

