ثنائي مانشستر يونايتد يهاجم مينو رايولا بعد الأزمة الأخيرة

ثنائي الشياطين الحمر يفتح النار على وكيل اللاعبين

هاجم ثنائي مانشستر يونايتد السابق، جاري نيفل وروي كين مينو رايولا وكيل اللاعبين، بسبب الأزمة الأخيرة بينه وبين سولشاير مدرب الفريق.

وبدأت الأزمة منذ ساعات عندما صرح سولشاير مدرب الشياطين الحمر، وطلب من رايولا أن يدرك أن بوجبا هو ملك لمانشستر يونايتد.

ومن جانبه رد رايولا على تصريحات سولشاير، وأكد أن بوجبا ليس ملكاً لأحد وأنه إنسان حر وعليه أن يقرر مصيره بنفسه.

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وقال نيفل عن الأزمة الأخيرة: "ستنتهي تلك الأزمة برحيل بوجبا عن الفريق، ولكن على النادي أن يقف في وجه هذا الوكيل لقد أفسد العديد من اللاعبين في الفريق لسنوات".

وواصل: "رايولا شوكة كبيرة وعلى مانشستر ألا يتعامل معه، ويخبر اللاعبين إن كان وكيلاً لهم فلن يتعامل النادي معهم، إنه يحاول إحراج النادي طيلة الوقت".

وأكمل: "رايولا جمع الملايين من وراء بوجبا وسيواصل القيام بذلك، بوجبا بالنسبة له كالفرخة التي تلد ذهباً".

ومن جانبه قال روي كين حول هذا الأمر: "هناك الكثير من المشاكل والأخبار مرتبطة ببوجبا في الأشهر الأخيرة، الشيء البسيط الذي يجب فعله هو أن يرحل في الصيف إنه لاعب جيد ولكن هناك مشاكل كثيرة بسببه وبسبب وكيله".

وتابع: "في بعض الحالات يجب أن تخسر لتفوز، يجب ألا نتمسك باللاعبين الذين لا يريدون البقاء في النادي وأعتقد بوجبا كذلك".