راموس × فان دايك .. من هو المدافع الأفضل؟

الأرقام تتحدث عن موسم اللاعبين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

المقارنات جزء لا يتجزأ من أي نقاش حول كرة القدم، هذا الأفضل .. لا بل هذا .. لا بل هو لاعب ثالث! اليوم نقارن بين مدافعين من العيار الثقيل، سيرجيو راموس القلب النابض لريال مدريد وفيرجيل فان دايك حائط ليفربول الخرساني.

لعب المدافعان كل مباريات ليفربول وريال مدريد في بطولتي الليجا والبريميرليج هذا الموسم، وقد لعب بجانبهما العديد من المدافعين بسبب الإصابات أحيانًا والقرارات الفنية أحيانًا أخرى، ورغم أن الريدز لعبوا 19 مباراة هذا الموسم مقابل 16 مباراة للميرينجي، إلا أنه يتفوق في منظومته الدفاعية بقبول 7 أهداف فقط فيما ولج مرمى الملكي في إسبانيا 19 هدفًا.

وقد خرج فان دايك مع فريقه دون قبول أهداف في 11 مباراة، فيما لم يستطع راموس فعل هذا الإنجاز سوى خلال 7 مباريات.

وتُشير الأرقام لعدم ارتكاب المدافع الهولندي لأي أخطاء فردية أدت لأهداف أو حتى لتسديدات على مرمى أليسون بيكر، فيما ارتكب المدافع الإسباني لخطأ فردي أدى لهدف وآخر أدى لتسديدة على مرمى تيبو كورتوا.

ودخل فان دايك في 108 مواجهة هوائية هذا الموسم، نجح في الفوز بـ81 منهم، أي بنسبة نجاح بلغت 75%، فيما على الجانب الآخر دخل راموس 50 مواجهة هوائية فاز بـ31 منهم بنسبة نجاح بلغت 62%.

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هجوميًا، وهو الدور الثانوي لقلب الدفاع، نجح فان دايك في إحراز هدف واحد، فيما سجل راموس 4 أهداف لكن جميعها كانت من ركلات جزاء، فيما اكتفى كل منهما بصناعة هدف واحد فقط.

أخيرًا إليكم تلك المقارنة بين اللاعبين من أوبتا والخاصة بالأرقام الفردية للاعبين في بطولة الدوري هذا الموسم ..