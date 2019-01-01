بايرن ميونخ يصدر بياناً شديد اللهجة بخصوص استبعاد لاعبيه من المنتخب

لوف أعلن أن ثلاثي البافاري لن يتواجد مع ألمانيا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أصدر بايرن ميونخ بياناً شديد اللهجة بخصوص استبعاد لاعبيه ماتس هوملز، جيروم بواتيج، وتوماس مولر من المنتخب الألماني في التجمع المقبل.

وأعلن يواخيم لوف، مدرب ألمانيا، مساء الثلاثاء أن الثلاثي المذكور لن يتم استدعائه لتشكيلته لمواجهة صربيا وهولندا مارس الجاري.

وقال البيان على لسان كارل هانز رومينيجه، مدير النادي، وحسن صالح حميزيتش، المدير الرياضي للفريق: "نحن لا نعلق على قرارا يواخيم لوف للمنتخب لأن تلك مسؤوليته، ولكن توقيته وظروفه".

وأكمل: "المباراة الأخيرة للمنتخب كانت بتاريخ 19 نوفمبر الماضي، ولكن أن تختار أن تعلن القرار ثلاثة أشهر بعدها وقبل مباراة مهمة لبايرن أمام فولفسبورج في صراع الدوري، وليفربول بدوري الأبطال".

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واستمر البيان: "توقيت الإعلان يضايقنا، خصوصاً وأنه أتى عبر زيارة غير معلنة من قبل لوف وأوليفر بيرهوف لمقر تدريبات بايرن"

وختم بايرن بيانه قائلاً: "مولر، 100 مباراة، هوملز، 70، وبواتينج 76، لعبا 246 مباراة للمانشافت، ولهم تاريخ ناصع مع المنتخب، أبرز محطاته كأس العالم 2014، وبايرن يكل كل الاحترام لما قدمه هذا الثلاثي للمنتخب والكرة الألمانية".

وعانى الثلاثي من تراجع المستوى والغياب عن التشكيلة الأساسية لبايرن ميونخ بالموسم الجاري وسط انتقادات لهم بالتقدم في السن والبطء، خصوصاً ثنائي الدفاع بواتنيج وهوملز.

ولم يعلن لوف حتى الآن رسمياً عن قائمته الرسمية رغم إعلانه باكراً عن استبعاد الثلاثي المذكور.