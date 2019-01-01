مورينيو: فخور بسماع اسمي في المدرجات بعد خروج ريال مدريد من دوري الأبطال

المدرب البرتغالي نفى وجود أي اتصالات مع إدارة النادي الإسباني في الوقت الحالي

أعرب جوزيه مورينيو المدرب السابق لمانشستر يونايتد، عن شعوره بالفخر لسماع جماهير ريال مدريد تنادي اسمه في ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال تعرض لهزيمة صادمة من أياكس أمستردام الهولندي أمس الثلاثاء 4/1، ليودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16.

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مجموعة من جماهير ريال أبدت اعتراضها على مستوى الفريق مع المدرب سانتياجو سولاري، لتهتف بعودة مورينيو في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وعلق البرتغالي على ذلك:"بالطبع أشعر بالفخر الشديد، ولكن ريال يمتلك مدرباً في الوقت الحالي".

الخسارة أمام أياكس أمس لم تكن الأكبر في تاريخ ريال مدريد بدوري الأبطال ⭕️



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وأضاف:"لا يوجد أي شيء بيني وبين النادي في الوقت الحالي ولا أي اتصالات، لم أتحدث مع الرئيس أو اللاعبين".

وتابع:"كل ما يُثار الآن مجرد شائعات التي تعتبر ظاهرة سيئة في كرة القدم".

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وعن خروج ريال مدريد من دوري الأبطال:"تفاجئت بالطبع لكن يجب إظهار بعض الاحترام لهم، الفوز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات في هذا الوقت القصير شيء يصعب تحقيقه".

يذكر أن مورينيو سبق وأن قام بتدريب ريال قبل الرحيل عن تشيلسي بعد نهاية عقده في 2013.