رابح ماجر: محمد صلاح فخر العرب

إشادة كبيرة من النجم الجزائري بنظيره المصري

أشاد أسطورة الجزائر رابح ماجر بالمصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، وعلق على شائعات انتقاله للعب في إسبانيا بعد حديثه الأخير.

صلاح أثار الجدل مؤخراً بعد حديثه مع صحيفة "آس" الإسبانية حول إمكانية لعبه مستقبلاً مع أحد الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة.

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وقال ماجر مع "أون تايم سبورتس": "محمد صلاح فخر العرب وسفيرهم، ويقوم بعمل كبير في ليفربول وأصبح من أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف: "محمد صلاح لا يمثل الكرة المصرية بل يمثل العرب، صلاح تطور في ليفربول، وهو الوحيد الذي يستطيع تحديد مستقبله فيما يخص رحيله إلى برشلونة أو ريال مدريد".

وأكمل نجم بورتو السابق: "بالتأكيد أي لاعب يحلم باللعب في أحد الفريقين الكبار في إسبانيا، لكن ليفربول منح صلاح فرصة الحصول على دوري أبطال أوروبا، أحترم اللاعب، لو ينوي الرحيل إلى برشلونة أو ريال مدريد فهو قراره".

وواصل ماجر: "لو صلاح حقق أمنية كل العرب باللعب في برشلونة، فسيلعب وقتها بجانب ميسي، أما لو انتقل للريال سيلعب مع كروس ومودريتش وتحت قيادة زيدان".

وختم: " سيتطور أكثر، برشلونة وريال مدريد الأفضل في العالم، ولو انتقل لأحدهما فسأقول إن صلاح محظوظ".

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صلاح صاحب مسيرة حافلة أوروبياً بدأت في سويسرا مع بازل، ومنها إلى محطة تشيلسي، وبعد ذلك تجربتين في إيطاليا مع فيورنتينا وروما، ثم الانضمام لليفربول.