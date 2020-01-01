ليس صلاح .. كلوب يوضح منفذ ركلات جزاء ليفربول الأول

حديث كبير عن من يسدد الركلات للريدز

أوضح مدرب ليفربول يورجن كلوب ترتيب مسددي ركلات الجزاء في فريقه بعد الحديث عن الأمر ومناقشته بين لاعبيه في أرضية الملعب في مباريات.

وسدد محمد صلاح ركلات الجزاء في العادة لليفربول مؤخراً، بينما سجل جيمس ميلنر 19 مرة مع ليفربول من ركلات الجزاء.

اقرأ أيضاً .. كلوب: هذه أكثر مباراة لا تُنسى لليفربول في 2020

المزيد من الفرق

وقال كلوب للإعلام السبت: "جيمس ميلنر هو المسدد رقم واحد، ولكن عندما لا يلعب يكون مو المسدد، وعندما يتواجد ميلي في الملعب هو من يختار".

وأضاف: "في بعض الأحيان لا تكون في أفضل حالاتك أو تفكر أن هذا اللاعب سجل مرتين وهكذا، لم نغير الوضع ولم نتحدث بخصوصه منذ مدة".

واستمر الألماني: "معظم الوقت ميلي ليس في أرضية الملعب، ولكن أتذكر في مرة تواجد وتركها لصلاح، ما يهمني أن الكرة تهز الشباك".

وأكمل: "ميلي سجل عدداً مميزاً من ركلات الجزاء وكذلك صلاح، ولذا الأمر بالنسبة لي جيد كما هو الحال الآن".

اقرأ أيضاً .. جيرارد يعلن موقفه من خلافة كلوب في ليفربول

ويستضيف ليفربول نظيره وست بروميتش ألبيون مساء الأحد على "أنفيلد" في ظل سعيه لتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز.