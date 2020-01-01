وست بروميتش ألبيون

ليس صلاح .. كلوب يوضح منفذ ركلات جزاء ليفربول الأول

كتب | هيثم محمد
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Salah Milner Wijnaldum 2020 Liverpool
Getty
حديث كبير عن من يسدد الركلات للريدز

أوضح مدرب ليفربول يورجن كلوب ترتيب مسددي ركلات الجزاء في فريقه بعد الحديث عن الأمر ومناقشته بين لاعبيه في أرضية الملعب في مباريات.

وسدد محمد صلاح ركلات الجزاء في العادة لليفربول مؤخراً، بينما سجل جيمس ميلنر 19 مرة مع ليفربول من ركلات الجزاء.

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    وقال كلوب للإعلام السبت: "جيمس ميلنر هو المسدد رقم واحد، ولكن عندما لا يلعب يكون مو المسدد، وعندما يتواجد ميلي في الملعب هو من يختار".

    وأضاف: "في بعض الأحيان لا تكون في أفضل حالاتك أو تفكر أن هذا اللاعب سجل مرتين وهكذا، لم نغير الوضع ولم نتحدث بخصوصه منذ مدة".

    واستمر الألماني: "معظم الوقت ميلي ليس في أرضية الملعب، ولكن أتذكر في مرة تواجد وتركها لصلاح، ما يهمني أن الكرة تهز الشباك".

    وأكمل: "ميلي سجل عدداً مميزاً من ركلات الجزاء وكذلك صلاح، ولذا الأمر بالنسبة لي جيد كما هو الحال الآن".

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    ويستضيف ليفربول نظيره وست بروميتش ألبيون مساء الأحد على "أنفيلد" في ظل سعيه لتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز.

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