نجم ليفربول السابق: صلاح لا يستحق الضرب بالعصا بسبب ريال مدريد وبرشلونة

عاصفة من الجدل بسبب تصريحات المصري الأخيرة

أبدى لاعب ليفربول السابق داني ميرفي رأيه بخصوص تصريحات نجم الفريق محمد صلاح بخصوص الانتقال مستقبلاً إلى ريال مدريد أو برشلونة، واعتبرها طبيعية.

وأثار حوار صلاح مع جريدة "آس" الأسبوع الماضي، والذي لم يستبعد فيه إمكانية الانتقال إلى إسبانيا لو جاءت الفرصة، عاصفة من الجدل حول مستقبله مع الريدز.

وقال ميرفي مع "ديلي ميل": "صلاح يجب أن يتلقى استقبالاً حاراً من 2000 مشجع في ملعب أنفيلد أمام وست بروم مساء الأحد، أي أحد يحاول ضربه بالعصا (تعبير إنجليزي دارج عن الغضب) بسبب لقاء مع جريدة إسبانية سيعتبر خارجاً عن الطبيعي".

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وأضاف: "كل ما فعله صلاح إنه لم يربط نفسه حتى نهاية مشواره بليفربول أو يغلق الباب نهائياً على ريال مدريد أو برشلونة، كمشجع أنت تريده أن يطلي أظافره بألوان فريقك، ولكن من وجهة نظر صلاح الأمر مفهوم".

وواصل الإنجليزي الدولي السابق: "أعتقد دوماً أن الأفضل للحكم على اللاعب عمله والأداء في الملعب ولا يمكنك أن تقول إن صلاح أخطأ في تلك الأمور منذ انضم لليفربول، هداف رائع ويجب أن نركز على ذلك وليس المستقبل".

وختم: "على الأقل، صلاح لن يغادر قبل الصيف المقبل، وهذا بعيد، لذا لنستمتع به ونتمنى أنه سيساعدنا لتحقيق الدوري، هو لم يولد في إنجلترا وعائلته ربما تريد العيش في أجواء أكثر دفئاً أو ثقافة مختلفة، لو كنت مكانه سألعب مدى الحياة في ليفربول، ولكن الآن الأمور مختلفة".

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ويمتد عقد الدولي المصري مع ليفربول حتى يونيو من العام 2023.