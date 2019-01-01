رئيس الزمالك: هناك حملة تشهير بكهربا وهذا فيلم وهمي

هل تشاجر رئيس القلعة البيضاء مع كهربا بسبب أحمد سليمان؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نفى رئيس نادي الزمالك ما تردد عن وقوع أزمة بينه وبين محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الفريق، مؤكدًا أن ما كل ما يقال غير صحيح بالمرة وهدفه هز استقرار الفريق قبل لقاء القمة 117.

بعض التقارير كانت قد أكدت أن هناك مشادة نشبت بين اللاعب ورئيس النادي في المران، خلال اجتماع الأخير مع اللاعبين لرفع معنوياتهم قبل لقاء القمة المقبل، تطور إلى الاعتداء على كهربا بالضرب من قبل أيمن حافظ؛ مدير الكرة.

وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته لبرنامج "استاد الزمالك: "هناك حملة تشهير بالنادي وبي وبكهربا على وجه الخصوص، وقيل أن أزمة نشبت بيني وبينه بسبب حضوره حفل زفاف ابنه أحمد سليمان؛ عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وأنا أؤكد أنه إذا كانت ابنة سليمان دعتني لحفل زفافها لحضرت رغم خلافاتي مع والدها".

كهربا للجمهور: ثقوا بنا والبطولات كلها من نصيب الزمالك ولا توجد أي مشكلات

وأضاف: "أنا ابن بلد وأفهم في الأصول وبالتأكيد لم اجتمع باللاعبين واحذرهم من الاجتماع بأشخاص توجد خلافات بينهم وبيني، يجب ألا نقحم الصغار في خلافات الكبار".

رئيس الزمالك اختتم: "في عز خلافاتي مع ممدوح عباس؛ رئيس النادي الأسبق، كان ابني يناديه بأستاذ، لأننا محترمون، وأؤكد أن كل ما قيل عن أزمة كهربا فيلم وهمي".

يذكر أن الزمالك يستعد لملاقاة الأهلي في القمة 117، في 30 من مارس الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الفارس الأبيض جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الشياطين الحمر، أصحاب الوصافة.