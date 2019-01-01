كهربا للجمهور: ثقوا بنا والبطولات كلها من نصيب الزمالك ولا توجد أي مشكلات

تردد أن أزمة نشبت في المران وتطورت إلى اعتداء بالأيدي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب نادي الزمالك، أنه لم تنشب أي أزمة بينه وبين رئيس القلعة البيضاء، خلال مران أمس الأربعاء، مشددًا على علاقته القوية بالأخير.

بعض التقارير كانت قد أكدت أن هناك مشادة نشبت بين اللاعب ورئيس النادي في المران، خلال اجتماع الأخير مع اللاعبين لرفع معنوياتهم قبل لقاء القمة المقبل، تطور إلى الاعتداء على كهربا بالضرب من قبل أيمن حافظ؛ مدير الكرة.

وقال كهربا، خلال تصريحاته لبرنامج "استاد الزمالك": "مركزون تمامًا داخل الملعب فقط، دائمًا ما أنادي رئيس الزمالك بأبي، لأنه هو من أحضرني إلى هنا، والزمالك له فضل كبير عليّ، منذ رجوعي للزمالك كل يوم تتردد شائعات حولي، لا تصدقوها، نحن في منظومة جيدة والتركيز يحاوطنا".

وأضاف: "منذ أول الموسم لا يتحدث أي لاعب أو مدرب، الدوري الموسم الجاري للزمالك، ورئيس النادي دائمًا ما يتحدث معنا ويحفزنا بالمكافآت، ولا توجد أي مشكلات في الزمالك وما يتردد غرضه هز استقرارنا".

في بيان رسمي - الزمالك يرد على أزمة كهربا مع رئيس النادي

كهربا تابع موجهًا حديثه للجماهير: "ثقوا في اللاعبين، سنسعدكم بلقب الدوري، وكل البطولات ستكون من نصيبنا، ولا مشكلات بيننا، وحافظوا على ثقتكم بنا، والفرق سيكون خمس نقاط يوم السبت المقبل".

وحول ما إذا كان يتلقى عروضًا من أندية أخرى، أوضح: "لا توجد أي ضغوطات من أي نادي، تركيزي مع الزمالك فقط، لأنه لي فضل كبير عليّ، بالإضافة إلى أن الزمالك يوفر لي كل شيء، حتى أنني لم أشعر أنني عدت من السعودية".

واختتم: "أشكر الجمهور على ثقتهم بي، طوال عمري لم أبخل بنقطة عرق على النادي، لأنه يوفر كل شيء لي، ولا أتحدث في مديات من أجل التجديد، ورئيس الزمالك في ضهري إذا احتجت أي شيء".

يذكر أن الزمالك يستعد لملاقاة الأهلي في القمة 117، في 30 من مارس الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الفارس الأبيض جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الشياطين الحمر، أصحاب الوصافة.