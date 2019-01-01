رئيس الزمالك: لا حديث عن تأجيل مواجهة المقاولون العرب الآن

بعد أن أعلن عزوف الفارس الأبيض عن خوض اللقاء، عاد ليربط مصير اللقاء بمواجهة جور ماهيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رفض رئيس نادي الزمالك الحديث عما تردد عن رغبة ناديه في تأجيل مواجهته أمام المقاولون العرب، بسبب ضغط المباريات الأفريقية.

رئيس القلعة البيضاء أعلن أمس الجمعة، أن ناديه لن يواجه ذئاب الجبل في الموعد المحدد 14 من الشهر الجاري، بسبب ارتباطه بمواجهة جور ماهيا الكيني غدًا الأحد ثم لقاء نصر حسين داي الجزائري في 17 من الشهر الجاري بالكونفدرالية، إلا أنه يبدو أنه تراجع عن قراره.

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وقال رئيس الزمالك، في تصريحاته للصحفيين، خلال تواجده بمقر اتحاد الكرة: "لن نتحدث عن تأجيل لقاء المقاولون الآن إلا بعد الانتهاء من مواجهة جور ماهيا، لا نريد إخراج اللاعبين من تركيزهم وضغطهم".

المباراة تم تأجيلها من قبل لمدة 24 ساعة لتقام في 14 من مارس الجاري بدلًا من 13 بناءً على طلب الزمالك.

وتعد مواجهتي جور ماهيا ونصر حسين داي حاسمتين في مشوار الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث في مجموعته برصيد خمس نقاط، خلف جور ماهيا صاحب الست نقاط ونصر حسين داي صاحب السبع نقاط.