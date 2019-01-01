وكيله: الزمالك يرغب في ضم مهاجم رواندا في صفقة قياسية

الهجوم أولى المراكز التي يبحث الزمالك تدعيمها في الصيف المقبل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، على أولى صفقات الفارس الأبيض خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يرغب في تدعيم مركز الهجوم.

الزمالك خلال الميركاتو الشتوي المنقضي تعاقد مع مهاجم وحيد هو المغربي خالد بوطيب قادمًا من مالاتيا سبور التركي.

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ووفقًا لصحيفة "Times Sport" فإن باتريك جاكومبا؛ وكيل أعمال الروندي ميدي كاجيري؛ مهاجم سيمبا التنزاني، أكد دخول مسؤولي القلعة البيضاء في مفاوضات مع اللاعب.

وأوضح الوكيل أن الزمالك بالفعل بدأ المفاوضات مع الرواندي وعرض عليه ضمه في صفقة قياسية، حيث قال: "صحيح أن الأبيض مهتم بالتعاقد مع كاجيري، لكن سيمبا لن يتركه يرحل مهما كان المقابل، حيث يعتبرونه المحرك الأساسي للفريق، لذلك سيفعلون أي شيء لبقائه".

الصحيفة أشارت إلى أن الزمالك مستعد لدفع 450 ألف دولار، وهو مبلغ قياسي لم يدفع في أي لاعب رواندي من قبل.

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صاحب الـ32 عامًا بدأ مسيرته في نادي الشرطة الرواندي، واحترف من قبل في الترجي الجرجسي ثم تيران الألباني ومنه إلى جور ماهيا الكيني، قبل أن يستقر في سيمبا في صيف 2018.

وخلال الموسم الجاري، شارك الرواندي في 38 مباراة، سجل خلالهم خمسة أهداف فقط.

ويقود كاجيري سيمبا لاحتلال المركز الثاني في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا بست نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي المصري، صاحب الصدارة.