دي ماريا يكشف موعد اعتزاله اللعب الدولي مع الأرجنتين

كشف الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عن موعد اعتزاله الدولي لكرة القدم بعد مباراة منتخب بلاده أمام فينزويلا.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد استطاع الفوز بثلاثية على فينزويلا، في مباراة شارك فيها دي ماريا كبديل، وسجل فيها هدفًا وصنع غيره.

وتحدث دي ماريا عبر تطبيق إنستجرام في بيانًا يعلن فيه جناح باريس سان جيرمان أنه سيعتزل اللعب الدولي بعد بطولة كأس العالم القادمة.

فأوضح دي ماريا أن مباراة فينزويلا ستكون الأخيرة له على أرض الأرجنتين، حيث أنه يتبقى لمنتخب بلاده لقاء أخير في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ستكون في الإكوادور.

وقال اللاعب: "أردت فقط أن أقول شكراً لكم على الحب الهائل الذي تلقيته، لطالما حلمت بكل شيء عشته في هذه الليلة الجميلة".

وواصل: "ربما كانت هذه آخر مباراة لي مع هذا القميص في الأرجنتين، والقدرة على القول إنها كانت ليلة رائعة أمر بخس".

وأردف: "شكرًا لكم ألف مرة، والآن لتهنئة الفريق بأكمله على أدائهم الرائع، مباراة مثالية للجميع".

واختتم: "دعونا نواصل النمو والحلم معا، هيا يا الأرجنتين!"

وكانت المواجهة ضد فنزويلا هي الظهور الدولي لدي ماريا رقم 120 مع المنتخب الأرجنتيني.

جدير بالذكر أن مشاركة جناح ريال مدريد السابق في كأس العالم قطر 2022، ستكون الظهور الرابع له في البطولة.

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