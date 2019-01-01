ديفيد لويز يُدافع عن أرتيتا: الأمور كلها في يد اللاعبين الآن

تصريحات مهمة بعد الهزيمة..

دافع ديفيد لويز، لاعب أرسنال، عن مدربه مايكل أرتيتا، واعتبر أنه سيكون واحدًا من أفضل المدربين في العالم، مشيرًا إلى أن الأمور كلها حاليًا في يد لاعبي الجانرز بالمقام الأول.

وكان أرسنال قد تلقى الهزيمة الأولى في ولاية أرتيتا على يد تشيلسي، بعدما كان متقدمًا بهدف أوباميانج وقلب البلوز الطاولة في آخر 10 دقائق من عمر المباراة بهدفين.

لويز بعد المباراة تحدث وقال "أعتقد أننا كُنّا الأفضل في الشوط الأول بينما كانوا هم الأفضل في الشوط الثاني، لكننا حاولنا أن نفعل كل شيء. علينا أن نتعلم بسرعة، فوضعيتنا بجدول الترتيب ليست هي الأفضل.".

وأضاف "لم تكن سنة جيدة بالنسبة لنا، ولكن الفرصة مواتية لنا الآن من أجل التحسن والتعلم.".

وعن أرتيتا "إنه يحاول أن يفرض فلسفته علينا بأسرع وقت ممكن، ولدينا لاعبون أصحاب موهبة عالية وسيكون لهم شأن كبير في المستقبل، وهم يحاولون بالفعل التعلم بسرعة. ولكن الآن الأمر متروك لنا للحصول على بعض النقاط وتحسين مركزنا.".

"بالنسبة لي، فإن أرتيتا سيكون من أفضل المدربين في العالم، أنا محظوظ لأنني عملت مع عدد من المدربين الجيدين في مسيرتي، أرتيتا ذكي وأعتقد أنه سيكون من الأفضل."

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"لكن جزء من مهمتنا هو أن نساعده على ذلك، الناس لديهم بعض الشكوك ولكني أثق في فلسفته وفي الطريقة التي يرى بها كرة القدم. إنه يعرف الكرة وبالتالي يسهل له أن يشرحها لنا ويفهم ما يدور في رأس اللاعبين في أرض الملعب."

واستطرد "ليس الأمر بالسهل عليه فنحن في منتصف الموسم وهو لم يختار اللاعبين، لكنه سيختار أن يبذل قصارى جهده، هذا النلادي مذهل ويستحق الأفضل دائمًا.".

وأتم "لهذا السبب يمكنك أن ترى كيف أننا كُنّا جيدين في الشوط الأول وقدمنا كرة قدم مذهلة، كان علينا أن نحرز هدفًا آخر وبعد ذلك كانت لتكون المباراة مختلفة تمامًا. ولكنني الآن أبارك لتشيلسي، لقد أتى فرانك لامبارد إلى هنا وفعل ما أراده بنجاح.".

يذكر أن الهزيمة قد جمدت رصيد أرسنال عند النقطة 24 ليتراجع إلى المركز الثاني عشر للمرة الأولى في تاريخه الحديث، بينما ارتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 35 وحافظ على مركزه الرابع.