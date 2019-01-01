ديفيد لويز: هذا هو اللاعب صاحب أفضل عقلية في أرسنال

يتوقع له الكثير في المستقبل..

كشف ديفيد لويز، لاعب أرسنال، عن اللاعب الأفضل عقلية داخل صفوف الجانرز، إذ أكد على أن الشاب جابريل مارتينيلي يتمتع بعقلية فذّة ليتنبأ له بمستقبل باهر داخل ملعب الإمارات في المرحلة المقبلة.

وكان مارتينيلي قد انضم إلى صفوف أرسنال قادمًا من فريق إيتوانو البرازيلي مقابل 6 ملايين جنيه استرليني في بداية شهر يوليو الماضي، وبعدما أتم الثامنة عشر من عمره بشهر واحد فقط.

رغم أن مارتينيلي لم يحظى بفرصة للمشاركة أساسيًا في الدوري الإنجليزي بسبب الخبرة وشغور مركزه من نجوم أكبر، لكنه قد حظى بفرصة للمشاركة في مباريات الكأس وأبرزها كان أمام ليفربول، والتي انتهت بفوز الريدز بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بخمسة أهداف لكل فريق.

بالنسبة للويز، فإنه متفائل للغاية بمستقبل مارتينيلي، حيث قال في تصريحات صحفية "لن أقول أفضل موهبة، ولكنني سأقول أنه أفضل عقلية حاليًا هو مارتينيلي.".

كما تابع "لديه عقلية رائعة، إنه أمر مميز، كما أنه لاعب بارز للغاية. ما يُثير إعجابي حقًا هو عقليته التي نراها في المران، وكذلك الطريقة التي يتفاعل بها مع تسجيله للأهداف، كما كان الحال في أنفيلد، وكيف يواصل العمل بعقلية كبيرة وعظيمة جدًا.".

"إنه ينتهز الفرصة خطوة بخطوة ولديه نفس التركيز والتصميم والاحترام لكل شيء، إنه ناضج جدًا قياسًا لعمره. "

يذكر أن صاحب الـ 19 عامًا، والذي يلعب كمهاجم صريح، قد سجل ثلاثة أهداف خلال مسيرة أرسنال في الدوري الأوروبي، إلى جانب تسجيله لأربعة أهداف في كأس كاراباو، خلال 9 مباريات خاضها في كلا البطولتين.