"ديباي يظن أنه ميسي أو رونالدو لكنه لا يصلح للعب في برشلونة"

بنظرة الخبير، تحدث الإيطالي الدولي السابق أنطونيو كاسانو عن مواجهة "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي تقام يوم الأحد المقبل، في قمة الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يمر بحالة مثالية على كافة الأصعدة، بالتفوق الواضح في الدوري الإسباني، وعبور باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، فيما يستعيد برشلونة الثقة تحت قيادة تشافي هيرنانديز، الذي يقود محاولة إعادة "البلوجرانا" إلى المجد.

وأجرى كاسانو مقابلة مع "DAZN" للحديث عن الكلاسيكو المرتقب، وأدلى برأيه في عدد من نجوم الفريقين.

ماذا قال كاسانو؟

في البداية تحدث كاسانو عن تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد قائلًا: "بالنسبة لي هو حارس مرمى عظيم، لكن كما أرى كرة القدم، لديه بعض العيوب، إنه ليس شجاعًا للغاية، يلعب خارج المنطقة ويعاني للعب بقدميه، هو مع أوبلاك وأليسون هم ثلاثة حراس يرتكبون بعض الأخطاء".

ماذا قال كاسانو عن وسط وهجوم ريال مدريد؟

وبعد ذلك، انتقل كاسانو للحديث عن خط الوسط، مشيدًا بالكرواتي لوكا مودريتش.

وقال: "أعتقد أنه مع تشافي وبيرلو وريكارد وإنييستا، يعد مودريتش من بين أفضل لاعبي خط الوسط الذين ليس لهم مثيل في تاريخ كرة القدم، إنه عبقري".

وأضاف: "كروس فاز بكأس العالم، ودوري أبطال أوروبا أربع مرات، هو قوي للغاية، وإذا لعبت على أعلى مستوى مع ريال مدريد لعدة سنوات، فهذا يعني أنك بطل".

وبالانتقال إلى الهجوم قال كاسانو: "لقد أحببت أسينسيو أكثر قبل إصابته بالرباط الصليبي، أحبه كثيرًا بالفعل، لكنه الآن خائف بشكل كبير".

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وأضاف: "أما فينيسيوس، فهو يشبه روبينيو إلى حد كبير، لكنه أسرع كثيرًا، يعرف كيف يراوغ ويلعب الكرة، لكنه يسجل القليل، وأحيانًا لا يعرف كيف يسدد على المرمى بشكل جيد".

وتابع: "أما بنزيما، فهو في مستوى رونالدو الظاهرة، وفان باستن وإبراهيموفيتش وليفاندوفسكي، هم أكثر خمسة لاعبين يملكون التقنية في تاريخ كرة القدم، لكن دعونا لا ننسى أن بنزيما كان عليه أولًا أن يعيش في ظل كريستيانو رونالدو لفترة طويلة".

ما هو رأي كاسانو في برشلونة؟

أشاد كاسانو كثيرًا بقدرات مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، مؤكدًا أنه يملك الجودة والشجاعة والشخصية، ولا يهتم إذا ما أخطأ، ويرى الإيطالي أنه أفضل حارس مرمى في العالم.

وقال كاسانو عن خط وسط برشلونة: "يجب أن نتوقع أمورًا أكثر من فرينكي دي يونج، عليه أن يتطور ليصبح أقوى لاعب وسط في العالم".

وأضاف: "أما بيدري، فلا يظهر أنه صغير في السن، لا يخاف، ويعرف كيف يلعب".

ما هي انتقادات كاسانو إلى برشلونة؟

ووجه كاسانو انتقادات إلى خط هجوم برشلونة بالتحديد، حيث قال: "بالنسبة إلى ديمبيلي، فقد تعرض إلى ألف إصابة، لكن عندما يخرج إلى الملعب عليه أن يحدث الفارق، نظير ما دفعه برشلونة من أجله".

وأضاف: "أوباميانج هداف جيد جدًا، لكن بالنسبة إلى برشلونة، فإن الفريق يحتاج إلى نوع آخر من المهاجمين، مثل سواريز أو بنزيما أو أجويرو".

وتابع: "أعتقد أن برشلونة سينتقل إلى سوق الانتقالات للعثور على مهاجم آخر بالتأكيد".

واختتم كاسانو: "أداما تراوري يمكن أن يكون جيدًا في رأيي، أما ديباي، فهو ليس لاعبًا في برشلونة، يشعر وكأنه ميسي أو رونالدو، لكنه في الواقع يكافح للعب في هذا المستوى".

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