دليل جديد يمنح الهلال الدوري السعودي بانتصار واحد فقط!

تعرف على الدليل الذي سيمنح الهلال لقب الدوري

كشف الإعلامي الرياضي صالح الحناكي، عن دليل جديد قد يمنح نادي الهلال بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد الانتصار في مباراة واحدة فقط، دون النظر لنتائج نادي الاتحاد.

الهلال يتساوى مع الاتحاد في صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 61 نقطة، وذلك قبل نهاية البطولة بجولتين.

الحناكي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف فيها عن الدليل الجديد الذي يمنح نادي الهلال بطولة الدوري بانتصار واحد فقط.

وجاء نص تغريدة الحناكي كالآتي: "يا وزارة الرياضة، يا اتحاد الكرة، يا لجنة الانضباط، هذا اعتراف جديد من وكيل النقاز، فمن يعيد الحقوق المسلوبة، نقطتين حق قانوني للهلال، لماذا يُحرم منها؟".

ونشر تصريحًا على لسان أنيس بن ميم وكيل أعمال التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي السابق، جاء فيه: "حمدي النقاز لديه عقدًا مع الزمالك لمدة موسمين وسيعود إلى النادي مطلع الشهر المقبل، لتحديد مستقبله خلال المرحلة المقبلة".

ياوزارة الرياضة

يااتحاد الكرة

يالجنة الإنضباط

هذا إعتراف جديد ومن وكيل النقاز

فمن يعيد الحقوق المسلوبة

"نقطتين" حق قانوني للهلال

لماذا يُحرم منها !؟ pic.twitter.com/2wTnqRXaep — صالح الحناكي (@SA_ALHENAKI) June 4, 2022

تصريح أنيس بن ميم يؤكد على أن الأهلي تعاقد مع حمدي النقاز على سبيل الإعارة وهو مرتبط مع فريق آخر وهو الزمالك، مما يعني أن تسجيله كان خطأ قانوني يمنح الهلال نقاط المباراة التي جمعت بينهما كاملة.

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وانتهت مباراة الهلال أمام الأهلي بالدور الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وتقدم الهلال باعتراض على مشاركة النقاز الذي تم تسجيله بدلًا من لاعب آخر وسط الموسم وخارج فترة الانتقالات، مطالبًا بنقاط المباراة كاملة.