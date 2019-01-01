دالوت: مانشستر يونايتد لا يعرف المستحيل ونستطيع إقصاء برشلونة

تعرف على تصريحات دالوت عقب الخسارة من برشلونة في دوري الأبطال

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد ديوجو دالوت، لاعب مانشستر يونايتد، أنّ فريقه قادر على تجاوز برشلونة كما فعل مع باريس سان جيرمان في ثمن النهائي.

برشلونة انتصر بهدف نظيف في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد".

وقال دالوت في تصريحات عقب المباراة: "أثبتنا للجميع قدرة مانشستر يونايتد على العودة أيًا كانت نتيجة الذهاب، ونحتاج إلى تسجيل الأهداف في كامب نو للتأهل".

وتابع: "نتيجة المباراة أفضل مما حدث أمام باريس سان جيرمان والآن كل ما نحتاجه هو إحراز هدفين فقط للتواجد في نصف النهائي وهذا أمر يمكن القيام به".

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سؤال صعب بعض الشي.. هل تستطيع التعرف على هذا اللاعب🤔😅 pic.twitter.com/C7wteDSAd5

— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

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صاحب الـ 20 عامًا أشار إلى أنّ التركيز الحالي منصب على مواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي ثم بعدها يتم التفكير في آلية العودة ضد برشلونة.

واختتم: "مانشستر يونايتد أثبت خلال الفترة الأخيرة أنّ كل شيء ممكن ونستطيع إقصاء برشلونة من كامب نو".

ويحتاج برشلونة للتعادل أو الانتصار بأي نتيجة إياباً من أجل ضمان عبوره إلى نصف النهائي.