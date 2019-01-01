سولشار: العودة أمام المرشح الأول برشلونة ستكون أكبر من معجزة باريس

مهمة صعبة بانتظار يونايتد في برشلونة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، التقليل من حظوظ فريقه رغم الخسارة ذهاباً من برشلونة، ولكن توقع صعوبة المهمة إياباً في ملعب الأخير.

وخسر يونايتد بهدف نظيف مساء الأربعاء على ملعب "أولد ترافورد" بمانشستر، في سيناريو مشابه لسقوطه بنتيجة 0-2 أمام باريس سان جيرمان بالدور السابق وعبوره.

وقال سولشار بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "بالتأكيد سيناريو بي إس جي يعطينا الأمل والإيمان، ولكن نعرف أننا سنواجه المرشح الأول للبطولة وسيكون تحدي كبير".

وأضاف: "لو عبرنا سيكون إنجازاً أكبر بسبب تاريخ برشلونة، لم نعتد الخسارة في ملعبنا، ولكن قادرون على العبور، نعرف أننا فريق خطير هجومياً بوجود لوكاكو، راشفورد، ومارسيال".

سولشار: نستطيع الفوز على برشلونة في كامب نو

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ورفض سولشار الانتقادات بحق لوكاكو: "برأيي قدم عرض طيب، كان متعباً في النهاية، ولكن عندما خرج افتقدنا وجوده البدني وانطلاقاته السريعة، لعبه دوره بضغط برشلونة".

واختتم: "لم نصنع فرصاً، وليس بسبب روميلو أو راشفورد، ولكن الفريق ككل، ولم ندخل المباراة ككل إلا بعد أن سجلوا".

ويُلعب لقاء العودة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب "كامب نو" في برشلونة، وسيحتاج رجال سولشار للانتصار بفارق هدفين للعبور إلى نصف النهائي.