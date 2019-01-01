فالفيردي سعيد بأداء بيكيه ويكشف سبب تغييراته في الشوط الثاني

الإياب في كامب نو

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المدير الفني الإسباني، أرنستو فالفيردي، سعادته بفوز برشلونة في ملعب أولد ترافورد على حساب مانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة فوزه الأول في أولد ترافورد، ليقترب أكثر من التأهل قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

وعلق فالفيردي عن الفوز في أولد ترافورد: "رؤية تلك الأجواء وذلك المستوى من الفرق في دوري الأبطال، من الصعب الفوز هنا، لقد كان لقاء صعب، ومٌعقد في بعض الأوقات".

وعن الضغط: "عندما تضغط على أخطاء خصمك، لقد لعبنا أول 20 دقيقة في منتصف ميدانهم، الأمر الذي أجبرهم على ارتكاب الأخطاء، في الشوط الثاني عدنا إلى الخلف، وكان ضغطهم غير منضبط علينا".

وعن تغييراته في الشوط الثاني: "أردت أن نصبح أكثر سيطرة، لأننا نعرف أن هناك مباراة أخرى، ونريد لاعبين في كامل لياقتهم ومستعدين، وهذا سبب التفكير في السيطرة على اللقاء".

وجاء هدف اللقاء من خطأ ضد لوك شاو، بعد رأسية للويس سواريز، ليتم احتساب الهدف للأول: "يظل الجميع يتساءل عن سواريز، القيمة فيما يفعله ليست تعتمد على التسجيل، لكن لا أحد يركز على ما يفعله".

وتعرض ميسي للإصابة بعد تدخل قوي ليردف: "سيتم تقييم حالته غدًا، هو لاعب قوي".

🔴 إليكم أبرز الملاحظات الفنية على قمة برشلونة أمام مانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019

وأخيرًا عن بيكيه: "أنه ملتزم دائمًا، يلعب في مستوى عالي، نريد دائمًا المدافعين، أن يصبحوا الأفضل في الكرات الهوائية والسرعة، ومن الرائع أن يتم اختياره أفضل لاعب في المباراة من الاتحاد الأوروبي".

وأصبح مانشستر يونايتد أكثر فريق تسجيلاً للأهداف العكسية، برصيد 8 أهداف في دوري أبطال أوروبا.