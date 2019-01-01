خاص - شيفشينكو: الوصول لنهائي الأبطال إنجاز ليوفنتوس

شيفا يتحدث مع جول

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد أندري شيفشينكو، نجم ميلان السابق، بمشروع يوفنتوس الحالي وأكد أن الوصول لنهائي دوري الأبطال يعد إنجازاً في حد ذاته للفريق.

ووصل يوفنتوس لنهائي المسابقة الأغلى أوروبياً في مناسبتين بالأعوام الخمسة الأخيرة، ولكن خسر مرتين أمام كلاً من ريال مدريد وبرشلونة.

وقال النجم الأوكراني مع "جول": "في الأعوام الخمسة الأخيرة وصلوا نهائيين، هذه نتيجة كبيرة وإنجاز، الفوز بالنهائي أمراً صعباً، الفريق يتطور باستمرار فنياً وإدارياً".

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وأضاف: "في الأعوام الثمانية الأخيرة هو الأقوى في إيطاليا والفريق الذي يملك مشروعاً ودائماً ما يظهر بمستوى مميز ومرتفع".

وعن انضمام كريستيانو رونالدو: "الأمر صعباً لكلًا من رونالدو وريال مدريد دون أحدهما الآخر، هو اختار تجربة دوري جديد وكبير وتحدي نفسه فيه".

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وأكمل: "يلعب للفريق ويسجل دائماً وبرأيي هو اندمج بشكل مميز ويقدم أداء طيب".

وختم شيفا حواره بالحديث عن حارس بي إس جي جيانلويجي بوفون: "مباراة فريقه الأخيرة كانت استعراض قوة، الفوز في أولد ترافورد يعتبر كذلك، ودون نيمار وكافاني".

وختم: "لعبوا في الشوط الثاني بشكل رائع، وبرأيي هذه فرقة قادرة على الذهاب إلى النهائي".

الجدير بالذكر أن شيفشينكو كان قد قاد ميلان للتتويج بدوري أبطال أوروبا في 2003 على حساب بوفون يوفنتوس بركلات الترجيح على "أولد ترافورد".