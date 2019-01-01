أليجري يطلب الرحيل وثنائية كونتي وبيرلو مرشحة لقيادة يوفنتوس

أوضاع غير مستقرة في تورينو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري طلب الرحيل عن الفريق، وأن تم ترشيح أنطونيو كونتي للعودة بمساعدة نجم الفريق السابق أندريا بيرلو.

ورُشح اسم كونتي في الأيام الماضية عقب هزيمة الفريق أمام أتلتيكو مدريد أوروبياً وتلميحات أليجري لإمكانية مغادرته لمنصبه بحلول نهاية الموسم.

الصحفي في "بي إن وكالتشيو ميركاتو" تانكريدي بالميري كشف أن خلافاً بين أليجري وإدارة يوفنتوس حدث بعد لقاء أتلتيكو وتحميله مسؤولية الخسارة.

وأشار التقرير أن أليجري لم يعجبه أن الحديث عن أسباب الخسارة أشار لاختياراته الفنية فقط، كما لم يعجبه هجوم الجماهير والصحافة عليه وغياب مساندة الإدارة له أمام الأمر.

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وتحدث التقرير أن أندريا أنييلي، رئيس النادي، قطع العطلة التي كان يقضيها وعاد لتورينو للاجتماع مع أليجري والتأكيد له على ثقة الإدارة في إمكانياته.

وبحسب بالميري، أليجري اشتكى من عدم شعوره بمساندة الإدارة له والتغير الذي حدث مع رحيل بيبي ماروتا، وكذلك بعضاً من نجوم الفريق مثل باولو ديبالا، ودوجلاس كوستا، وليوناردو بونوتشي، وأليكس ساندرو.

وعلى عهدة "توتوسبورت" المقربة من يوفنتوس، فأنييلي يفضل استمرار أليجري، وفي حال رحيله رشح أياً من زين الدين زيدان أو ديدييه ديشان لتولي المنصب.

وأفادت الصحيفة أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي، رشح فكرة عودة أنطونيو كونتي من جديد لقيادة الفريق، ومعه بيرلو كمساعداً في أولى تجاربه التدريبية.

وسبق لكونتي تدريب يوفنتوس ما بين 2012 و2016 وقاده للعودة لمنصات التتويج المحلية بعد طول غياب.