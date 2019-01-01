جوليت: زيدان كان ذكياً بمغادرة ريال مدريد مع رونالدو

سقوط مهين للملكي في دوري الأبطال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث رود جوليت، النجم الهولندي السابق، عن أسباب السقوط الكبير لريال مدريد على يد أياكس في دوري الأبطال ووداعه للمسابقة التي يحمل لقبها في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

ريال مدريد سقط بنتيجة أربعة أهداف لواحد مساء الأربعاء، ليودع دوري الأبطال بمجموع اللقاءين 5-3، وهي الهزيمة الأكبر في تاريخ الملكي في أرضية ميدانه.

جوليت قال مع "بي إن": "زيدان كان ذكياً كفاية للمغادرة بعد رحيل رونالدو، هذا لُب الموضوع، وأي شخص كان سيخلفه كان ليعاني، دون رونالدو تفقد 50 هدفاً".

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وأتبع: "الأمر ليس مفاجأة لأن مشاهدة مدريد مؤخراً، وخصوصاً لقاء الذهاب، رأيت الفريق يتلقى الفرص بسهولة وكثرة، برشلونة لعب كأنه يتنزه".

وأكمل الهولندي: "تفكر وأنت تشاهدهم أن هذا فريقاً أريد اللعب أمامه، والمخيف أن هذه المباراة تفترض أن تكون الأسهل بالموسم، حتى برشلونة في أرضه لم يواجه تلك السهولة".

يُذكر أن ريال مدريد كان قد سقط مرتين متتالتين على أرضه في غضون ثلاثة أيام أمام برشلونة وعلى إثرها ودع كأس الملك وابتعد عن المنافسة على لقب الليجا.