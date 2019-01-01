خاص جول| موناكو يتفق على ضم باتشواي لستة أشهر

موناكو يصل لاتفاق مع تشيلسي لضم باتشواي لمدة ستة أشهر

فيسبوك تويتر محمد عماد

نجح نادي موناكو في ضم اللاعب البلجيكي ميتشي باتشواي، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، وذلك بعد اتفاقٍ مع ناديه الأصلي تشيلسي.

اللاعب البلجيكي كان يلعب هذا الموسم مع فريق فالنسيا على سبيل الإعارة من البلوز، قبل أن يتفق موناكو على ضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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وتأتي خطوة انضمام باتشواي إلى موناكو بناءً على رغبة الفرنسي تيري هنري المدير الفني للفريق، الذي سبق له التعامل معه عن قرب في معسكر المنتخب البلجيكي، الذي عمل فيه تيري هنري كمدرب مساعد.

وكان موناكو قد نجح أيضًا في ضم النجم الإسباني سيسك فابريجاس منذ أيام من تشيلسي.

يشار إلى أن موناكو يصارع حاليًا للنجاة من الهبوط، بعد موسم سيء مع المدرب ليوناردو جارديم الذي تمت إقالته، وتكليف أسطورة آرسنال تيري هنري بمنصب المدير الفني للفريق.