خاص جول | أرنولد يعدد مميزات ساوثجيت في منتخب إنجلترا

تعرف على تصريحات أرنولد حول مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت

أشاد ترنت ألكسندر أرنولد، لاعب منتخب إنجلترا وليفربول، بالمدير الفني للأسود الثلاثة، جاريث ساوثجيت، معددًا مميزاته.

أرنولد خرج من قائمة انجلترا لمواجهة التشيك ومونتيجيرو في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020 بسبب الإصابة.

وقال نجم ليفربول في تصريحات خاصة: "أعتقد أنّ أول مرة التقيت ساوثجيت كنت بعمر 15 أو 16 عامًا وكان دائمًا يعطي إحساسًا لكل لاعب بأنّه هام للغاية".

وتابع: "من الجيد أنّ المدرب يشعر باللاعبين ويتحدث عنهم، لأنّ هذا منحني ثقة كبيرة مع ساوثجيت وشعرت بأنني قد أحصل على فرصة كبيرة معه".

أرنولد وصف مدرب إنجلترا بإنّه واضح ونزيه ويتفهم إحساس كل لاعب ولذلك يحاول بكل الطرق تقليل الضغط.

وتطرق اللاعب للحديث عن كأس العالم الأخيرة في روسيا والتي احتل فيها الأسود الثلاثة المركز الرابع.

🗓️ في مثل هذا اليوم عام 2013 كانت بداية مسيرة الأخطبوط بول مع الديوك 🇫🇷

ولك أن تتخيل أنها كانت في تصفيات كأس العالم 2014 أمام جورجيا 🇬🇪



بعد هذا التاريخ بـ 4 أعوام حمل بوجبا الكأس الأغلى 👑🏆 pic.twitter.com/xWKHhbM19W — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 22, 2019

وأوضح: "كنا مميزين للغاية في المونديال ولكن لا يزال لدينا المساحة الكبيرة للتطور، إلا أنّ ما حدث في البطولة يبشر بمستقبل مشرق للمنتخب".

واختتم: "المدرب منح العديد من المواهب الشابة الفرصة ومع الوقت والخبرات سيصبح منتخب إنجلترا أفضل دون أدنى شك".

وكان المركز الرابع في مونديال روسيا أفضل إنجاز لإنجلترا في كأس العالم منذ الحصول على المركز الثالث في 1990 في إيطاليا.