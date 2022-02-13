"حمد الله مع الاتحاد لن يستمر الموسم المقبل"

لا يزال انتقال المغربي عبد الرزاق حمد الله من النصر السعودي إلى نظيره الاتحاد يثير الجدل في أوساط كرة القدم السعودية.

حمد الله يقدم أداء مميزًا منذ انتقاله بالمجان إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد قرار النصر بفسخ عقده مع الفريق.

ويرى فلاح القحطاني، الصحفي في صحيفة "عكاظ" أن أداء حمد الله وتألقه مع الاتحاد لن يكون مضمونًا في الموسم المقبل.

وقال القحطاني في تصريحات لقناة "24 الرياضية" السعودية: "حمد الله كان يجب أن يخرج من النصر، حتى لو كان نجمًا في بعض الأحيان يجب التضحية بالنجم من أجل المجموعة".

وأضاف: "إدارة النصر السابقة والحالية هي من أوصلت حمد الله إلى هذا الحال، بطريقة التعامل مع اللاعب".

وتابع: "الظروف التي مرت بالفريق وجمهور النصر ساعدا حمد الله في فرض شروطه على الإدارة، لكن جاء الوقت لاتخاذ قرار قاسي، لكن كان يجب أن يخرج في هذا الوقت".

وأردف: "حمد الله سينجح مع الاتحاد، يقولون إن الاتحاد روض حمد الله، لكن اللاعب نفسه يملك الرغبة في التألق، ويريد الرد على جمهور وإدارة النصر بأنه قادر على العطاء".

واختتم القحطاني: "حمد الله سيقدم أداء كبيرًا مع الاتحاد في الموسم الحالي، لكن هذا ليس مضمونًا في الموسم المقبل، خاصة إذا ما أخذ وضعه في الفريق".

يذكر أن حمد الله لعب أربع مباريات حتى الآن مع الاتحاد، تمكن خلالها من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدف.

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