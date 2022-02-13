مقتل مشجع لبالميراس في أحداث شغب عقب نهائي المونديال

يبدو أن خسارة بالميراس البرازيلي أمام تشيلسي الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية 2021 لم تكن الخبر الحزين الوحيد الذي اضطرت جماهير النادي البرازيلي للتعامل معه.

بالميراس خسر أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف بعد التمديد لشوطين إضافيين في نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الإمارات، ليكتفي الفريق البرازيلي بالميدالية الفضية.

واندلعت أعمال شغب في مدينة ساو باولو البرازيلي بعد نهاية المباراة، وأدت إلى مقتل شخص حسبما أفادت الشرطة.

وأكدت الشرطة البرازيلية أن رجلًا قتل رميًا بالرصاص خلال أعمال شغب يوم السبت، بعد مشاجرات اندلعت بين جماهير بالميراس الذين تجمعوا لمشاهدة نهائي مونديال الأندية.

الرجل، الذي قالت الشرطة إنه حارس سجن خارج الخدمة، أُطلق عليه الرصاص خارج استاد بالميراس في ساو باولو، حيث تجمع آلاف المشجعين لمشاهدة مباراة تشيلسي على شاشات عملاقة.

وجاء في بيان نشرته الشرطة العسكرية: "اندلعت بعض الاشتباكات بين المشجعين مما أثار أعمال شغب، وقتل رجل بالرصاص".

واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق الحشود، واعتقل رجل بحسب البيان.

وأكدت الشرطة، التي واصلت القيام بدوريات في المنطقة لمنع المزيد من الاضطرابات، أنه سيتم تحليل الصور لتحديد الأشخاص الآخرين المتورطين في أعمال الشغب.

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