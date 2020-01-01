حارس مانشستر يونايتد مطمع لباريس سان جيرمان وتشيلسي

هل يرحل عن اليونايتد؟

أكدت مصادر صحفية إنجليزية اهتمام باريس سان جيرمان وكذلك تشيلسي بالحصول على خدمات دين هندرسون، حارس مرمى مانشستر يونايتد المُعار إلى شيفيلد يونايتد .

هندرسون برز كواحد من أفضل الحراس الشباب في العالم بعد موسم مميز رفقة شيفيلد يونايتد واحتفظ بشباك نظيفة في تسع مرات هذا الموسم.

ووفقًا لما جاء في التقارير، فإن تشيلسي يرى في هندرسون خليفة لكيبا، والذي فشل في إثبات نفسه رغم القيمة العالية التي انضم بها إلى الستامفورد بريدج.

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في الوقت نفسه فإن صاحب الـ22 عامًا يرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد حتى عام 2022 مع وجود خيار التمديد لعام إضافي.

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مسؤولو الشياطين الحُمر لديهم الرغبة في الحفاظ على حارسهم، ولكن من غير المعلوم إذا ما كانت الفرصة سانحة له للعب في ظل وجود دافيد دي خيا أم لا.

البي آس جي هو الآخر يسعى لتأمين مركز حراسة المرمى لمدة طويلة، فخيار كيلور نافاس هو مؤقت وليس حلًا على المدى الطويل.

يذكر أن شيفيلد يونايتد بشكل عام يظهر بصورة مميزة للغاية، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 39 نقطة وبفارق نقطتين عن المربع الذهبي.

كما تجدر الإشارة إلى أن شيفيلد هو ثاني أقوى خط دفاع هذا الموسم في البريميرليج، حيث سكنت شباكه 24 هدفًا فقط، مما يؤكد قوة حارسه أيضًا.