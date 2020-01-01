جيرو يلمح إلى إمكانية انتقاله إلى إنتر في الصيف المقبل

أردت فعلها في يناير ولكن لم يفلح الأمر..

ألمح أوليفيه جيرو، لاعب تشيلسي، إلى إمكانية انضمامه إلى إنتر خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في الوقت الذي كشف فيه أنه كان على أعتاب النيراتزوري في يناير لولا إيقاف البلوز للصفقة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جيرود داخل ستامفورد بريدج بنهاية هذا الموسم وقد أعلن أنه لن يجدد مع كتيبة فرانك لامبارد، ليصبح حرًا للانضمام مجانًا إلى الفريق الذي يهواه.

وخلال يناير حاول أنطونيو كونتي بمختلف السبل الحصول على خدمات الدولي الفرنسي، لكن في نهاية المطاف لم تسر الأمور كالمتوقع وقرر لامبارد الاحتفاظ بمهاجمه حتى نهاية الموسم.

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جيرو في تصريحات صحفية قال عن الأمر "رأيت نفسي بعيدًا في تشيلسي، رأيت أن أمامي ستة أشهر معقدة وقد أعربت عن رغبتي في المغادرة، لكنهم كانوا سيسمحوا لي بذلك إن تواجد البديل وهو ما لم يحدث.".

كما أضاف "كان مشروع إنتر هو الأكثر إثارة لاهتمامي، تحدثت مع كونتي على الهاتف وسمعت كلامه، كُنّا نعرف بعضنا البعض من قبل وكانت تلك ميزة كبيرة.".

لم يكن إنتر هو الوحيد الذي حاول ضم صاحب الـ33 عامًا في يناير، فقد كان أيضًا هدفًا للاتسيو وتوتنهام وأندية أخرى، وهو ما قاله أيضًا في حديثه "لاتسيو فعلوا كل شيء وأتوا إلى لندن ولكن الصفقة تم منعها في النهاية.".

أما عن مستقبل انضمامه إلى سان سيرو، فقال "هل كان فشل انضمامي لهم مجرد تأجيل لانتقالي إلى هناك؟ من الوارد، من يدري.".

يذكر أن كرة القدم الأوروبية متوقفة في هذه الأثناء بسبب تفشي فيروس كورونا، ولا يزال موعد سوق الانتقالات الصيفية محل نقاش في ظل احتمالية استئناف الدوريات في الصيف المقبل على غير العادة.