كورونا تؤخر النظر في استئناف مانشستر سيتي بشأن الحظر الأوروبي

الأمر بات رسميًا..

أعلن ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن استئناف مانشستر سيتي بشأن حظر مشاركاته الأوروبية قد تقرر تأجيل النظر فيه بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد عاقب السيتزنز بحظر مشاركتهم في كافة البطولات الأوروبية لمدة عامين مع غرامة مالية بقيمة 30 مليون يورو لاختراقهم قانون اللعب المالي النظيف.

إدارة السيتي قدمت استئنافًا لمحكمة التحكيم الرياضية "كاس" من أجل إلغاء أو تخفيف العقوبة، ثم اجتاح فيروس كورونا العالم وتسبب في إيقاف كافة النشاطات الرياضية لأجل غير مسمى.

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تشيفرين في تصريحات لصحيفة ماركا قال "تم تأجيل النظر في الأوراق لمدة شهر وسيتم مراجعة الأمر مرة أخرى عندما يتقدم الوضع الراهن.".

وأتم "إن قضية مانشستر سيتي هي مسألة أخرى، أحترم الهيئات التي تصدر الحكم النهائي والقرارات ولم أتحدث إلى أي منهم.".

وفي حالة أن تم تأكيد حظر السيتي فإن صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هو من سيتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بدلًا منه، مما سيزيد ويوسع دائرة الصراع في البريميرليج.

يذكر أن بيب جوارديولا، المدير الفني للنادي الإنجليزي قد أعلن أنه لن يرحل عن ملعب الاتحاد وإن هبط السيتي للدرجة الثانية وليس فقط حُظِر من المشاركات الأوروبية، وطالب اللاعبين باتخاذ نفس الموقف والوقوف بقوة جانب ناديهم في هذه الفترة الصعبة.