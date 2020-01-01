جودين يسعى للرحيل عن إنتر بسبب استبعاده المستمر

دييجو جودين نجم دفاع أتلتيكو مدريد السابق وإنتر الحالي يريد الرحيل عن صفوف فريقه الإيطالي.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة لدى اللاعب الأوروجوياني دييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد السابق وإنتر الحالي بالرحيل عن صفوف الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن اللاعب غاضب من الاستبعاد المستمر له من تشكيلة الفريق في الفترة الأخيرة.

وكان المدير الفني للفريق أنطونيو كونتي قد اختار ألا يبدأ مباراة الأمس أمام نابولي بوجود جودين حيث أبقاه على مقاعد البدلاء طوال المواجهة.

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ولا تعد مواجهة الأمس هي الأولى بالنسبة لجودين التي يتغيب فيها عن تشكيلة كونتي، حيث كانت المباراة الثالثة على التوالي بعد مواجهتي فيورنتينا وجنوى.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فرحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية يعد غير مقبول من قبل إنتر لذلك قد نراه يرحل في الصيف المقبل.

وتعود آخر مشاركة لجودين للعاشر من ديسمبر الماضي أمام برشلونة في الجولة الختامية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن إنتر كان قد خسر تلك المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد أمام شباب برشلونة وودع بطولة دوري أبطال أوروبا متجهًا للدوري الأوروبي.