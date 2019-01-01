جوارديولا يتمنى خروج ليفربول على يد بايرن ميونخ ومقابلة يوفنتوس

ليفربول ومواجهة صعبة في ميونخ

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تمنى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن ينجح فريقه السابق بايرن ميونخ في تخطى خصمه ليفربول ضمن مواجهات دوري أبطال أوروبا.

وعبر سيتي لربع النهائي مساء الثلاثاء بعد اكتساحه شالكه بسباعية نظيفة ومجموع اللقاءين 10-2، ثاني أكبر نتيجة ذهاب وإياب في المسابقة.

جوارديولا قال بعد المباراة: "أنا آسف للإنجليز، ولكن أريد بايرن أن يعبر، أنا جزء من هذا النادي وعشت أعواماً مميزة هناك وأملك أصدقاء".

وأكمل: "مباراة صعبة للطرفين، ولكن أشعر أن بايرن قادر على العبور، هذا الموسم استثنائي بعد هيمنة الإسبان الأعوام الماضية، أتمنى كذلك عبور برشلونة".

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وأتبع بيب: "من الجيد للكرة الإنجليزية تواجد ثلاثة فرق بربع النهائي واحتمالية رابع، نحن كسيتي مازلنا مراهقين بالبطولة، أقصى إنجازاتنا كانت نصف النهائي".

وواصل الإسباني: "لسنا بقيمة ليفربول، بايرن، أو برشلونة، ولكن نملك الحماس والرغبة ولا نخشى شيء، الانتصار الكبير بمفادة رسالة، فزت مرتين بالبطولة وخسرتها سبعة، لست ريال مدريد".

وعلق جوارديولا على عبور يوفنتوس كذلك بفضل كريستيانو رونالدو: "مدريد خرج ولكن يوفنتوس يعبر، هذا الشخص رونالدو، ذهب هناك للفوز بالأبطال، خسروا مرتين النهائي والآن معهم رونالدو".

وختم: "كل الضغط عليهم ورغم ذلك فازوا بالثلاثة على أتلتيكو مدريد، أريد مقابلة فرق مثل تلك".

الجدير بالذكر أن يوفنتوس قلب تأخره ذهاباً بهدفين نظيفين لانتصار بثلاثية في تورينو ليعبر إلى ربع النهائي بفضل هاتريك رونالدو.