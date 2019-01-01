جوارديولا يُعلق على سرعة تقنية الفيديو وسعيد بمنافسة لاعبيه

الإسباني فاز بسباعية دون رد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، بفوز مانشستر سيتي الساحق على شالكة الألماني، بسباعية نظيفة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وحقق سيتي الفوز في مجموع اللقاءين بنتيجة 10-2، ولتكون نتيجة لقاء اليوم هي الهزيمة الأكبر لفريق ألماني في بطولة أوروبية.

جوارديولا قال عقب نهاية اللقاء تعليقًا على الفوز: "نحن سعداء بالتأهل إلى ربع النهائي، لم نبدأ بشكل جيد، وكان في خوف من اللعب، لكن بعد الهدف الأول، أصبح أكثر راحة، وتركيزًا على المرمى".

وتابع: "بالطبع تم تأمين التأهل، لقد كان الأمر صعباً لهم، لكننا حافظنا على مستوى جيد، لدينا العديد من المصابين، ولابد من استكمال المسيرة واسترجاع بقية اللاعبين".

💢 تريد تحطيم الأرقام القياسية .. لا بأس، اطلب ذلك من لاعبي مانشستر سيتي 🤙



📊 مانشستر سيتي هو أول فرؤق يفوز بـ 7⃣ أهداف في مباراة واحدة في أدوار خروج المغلوب منذ بايرن ميونخ ضد شاختار 2015#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/hXBVLSWZ02 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 12, 2019

وأكمل: "الجميع ينافس من أجل المشاركة مع الآخر، الكل يريد المشاركة ويحاول اللعب، وأن يكون جرئ ويواصل العمل".

وعن تقنية الفيديو: "تريد أن تكون أسرع قليلًا، لكن تلك العدالة، لقد اُحتسب علينا ركلتي جزاء في ألمانيا منها، في النهاية ننظر للأمام وانتظر ماذا سيحدث الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي، لقد أصبحت التقنية أسرع".

وأتم الإسباني حديثه: "أُحب الفرق التي تستحق الفوز، وتتأهل، أحيانًا لا تتأهل بسبب قرارات خاطئة، وهذا يمنح الحُكام من أجل اتخاذ قرارت عادلة".

وأصبح سيتي ثالث فريق إنجليزي يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، رفقة يونايتد وتوتنهام وينتظر موقف ليفربول غدًا.