جمهور بورتسموث يسخر من إصابة توريرا

اللاعب تعرض لإصابة قوية في مباراة أرسنال وبورتسموث

شهدت مباراة أرسنال وبورتسموث، بالأمس إصابة قوية للوكاس توريرا لاعب الجانرز، غادر على إثرها ملعب المباراة في سيارة الإسعاف.

وتغلب أرسنال على بورتسموث، مساء أمس الإثنين بهدفين دون رد في إطار مباريات الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعرض لوكاس توريرا إلى إصابة قوية في كاحله أثناء المباراة، بعد تدخل قوي مع جيمس بولتون ظهير بورتسموث خلال أول ربع ساعة من اللقاء.

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لم يستطع اللاعب صاحب الـ 24 عاماً، القيام والخروج على قدميه من الملعب، وخرج على نقالة.

وسخر جمهور بورتسموث من لاعب منتخب الأوروجواي في تلك اللقطة، وهتف قائلاً "ستذهب إلى منزلك في سيارة إسعاف".

ومن جانبه قال ميكيل أرتيتا مدرب الفريق، عن إصابة لاعبه: "لقد كان يعاني من كثير من الألم، سيتم تقييمه خلال الفترة القادمة وسنعرف المزيد عن حالته".

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وواصل: "لا نعرف إذا الأمر في عظام الكاحل أو الأربطة، نحن لا نعرف شيء حتى الآن".

جدير بالذكر أن توريرا، ظهر في ملعب اللقاء بعد نهاية المباراة وهو يرتدي داعماً لكاحله ويسير على عكازين.