دافيد لويز يوجه رسالة للاعبي أرسنال الشباب

نصيحة من المدافع البرازيلي للاعبين الشباب في أرسنال

وجه دافيد لويز، مدافع أرسنال رسالة إلى زملائه الشباب، في الفريق اللندني بعد الوصول لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق أرسنال الفوز على بورتسموت، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال دافيد لويز في تصريحات عقبت اللقاء: "منذ قدوم أرتيتا نظهر بشكل جيد، وكان من المهم أن نكون في تلك المباراة كما نفعل دائماً".

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وواصل: "الليلة كنت سعيداً باللاعبين الشباب، لديهم عقلية كبيرة ويفهمون ما المطلوب منهم على مستوى عال، نحن بحاجة إلى أن نكون دائماً جاهزون للرد".

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وأضاف: "الجميع يركز بنسبة 100%، والخروج بشباك نظيفة من المباراة أمراً رائعاً وهذا من الأمور التي يجب أن تحدث دائماً".

وأتم المدافع البرازيلي تصريحاته برسالة للاعبين الشباب قال فيها: "لديكم فرصة للمشاركة مع فريق كبير، أنا أكبر لاعب في الفريق ولكن قلبي سيظل شاباً للأبد".

جدير بالذكر أن باقي مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، تستكمل، خلال الثلاثاء والأربعاء والخميس، وستكون قمة هذا الدور بين ليفربول وتشيلسي، مساء غد الثلاثاء.