جمال بلعمري أم محمود الونش .. من الأنسب لحل أزمة الأهلي الدفاعي؟

الأهلي يبحث عن تدعيم دفاعه بلاعب مميز

محاولات هنا وأخرى هناك، من أجل تدعيم صفوف النادي الأهلي، الذي يعاني على المستوى الدفاعي، حيث وضعت إدارة الراقي برئاسة عبد الإله مؤمنة، المصري محمود حمدي الونش مدافع الزمالك المصري، والجزائري جمال بلعمري، مدافع ليون الفرنسي.

ودخلت إدارة النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة خلال الفترة الماضية، مع إدارة الزمالك، للحصول على خدمات الونش، ولكن المفاوضات صعبة للغاية، أما عن جمال بلعمري، فتسير في طريقها للتمام.

الأهلي عانى خلال الفترة الماضية على المستوى الدفاعي، وهو ما دفع الإدارة للبحث عن التدعيم بلاعب مميز في خط الدفاع، يساعد الفريق على تحقيق الانتصارات.

المزيد من الفرق

ولكن من الأنسب لقيادة دفاع النادي الأهلي، محمود الونش أم جمال بلعمري؟ هذا ما سنستعرضه خلال السطور التالية..

محمود الونش

قدم محمود حمدي الونش واحدًا من أفضل مواسمه رفقة ناديه الزمالك، بعدما قاده للصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما استطاع أن يقدم مستويات مميزة للغاية.

الونش نجح في حجز مكانًا أساسيًا في صفوف منتخب مصر، ليلعب بجوار أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد الحالي، ليصبح واحدًا من أفضل المدافعين في الكرة المصرية خلال الوقت الحالي.

تقارير .. الشباب يفاوض مهاجم ميلان السابق

بالتأكيد التعاقد مع محمود الونش سيكون إضافة رائعة لدفاع النادي الأهلي، خاصة وأنه يمتلك خبرة دولية، بعدما لعب مع المنتخب الوطني مباريات قارية، وأيضًا مع فريقه الزمالك.

ولكن الأمر السلبي في مسيرته، أنه لا يمتلك أي تجربة احترافية، وفي حالة انتقاله للأهلي، ستكون هي التجربة الاحترافية الأولى له، وقد يواجه بعض الصعوبات في التأقلم، وغيرها من الأمور المتعلقة بعدم الانسجام السريع مع الفريق.

جمال بلعمري

قبل احترافه في صفوف ليون الفرنسي، كان لاعبًا في صفوف نادي الشباب، وقدم مستويات رائعة للغاية، ليصبح واحدًا من أفضل المدافعين ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويمتلك بلعمري خبرات رائعة، واستطاع أن يشارك مع منتخب بلاده الجزائر، في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر.

ولكن أزماته مع إدارة نادي الشباب كانت السبب في رحيله عن النادي، ليفسخ عقده وينتقل إلى ليون الفرنسي، ولكنه لم يشارك بشكل منتظم مع فريقه الحالي.

ويعد بلعمري هو الخيار الأمثل ليتعاقد النادي الأهلي معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لأنه يعلم أجواء الكرة السعودية جيدًا، ولا يحتاج لوقت من أجل الانسجام مع الفريق.