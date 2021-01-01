تقارير .. الشباب يفاوض مهاجم ميلان السابق

الشباب يبحث عن مهاجم أجنبي جديد

مازال يبحث نادي الشباب السعودي، عن التعاقد مع مهاجم جديد، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل حاجة الفريق لتدعيم هذا المركز.

الشباب أعلن عن إنهاء عقد المهاجم ماكيتي ديوب، بسبب عدم حاجة الفريق الفنية له، بالإضافة إلى اقتراب رحيل عبد الله الحمدان عن صفوف الفريق.

وأشار موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، إلى أن نادي الشباب يرغب في التوقيع مع المهاجم السنغالي مباي نيانج، لاعب ستاد رين الفرنسي، على سبيل الإعارة.

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نادي الشباب يريد التعاقد مع نيانج على سبيل الإعارة، في ظل ارتباطه بعقد مع ناديه حتى شهر يونيو 2023، لإقناع ناديه بالتخلي عن خدماته حاليًا.

نادي رين لن يرفض عرض الشباب السعودي، حيث لا يقدم مباي نيانج المستوى المطلوب منه، خلال الفترة الحالية، حيث شارك في 9 مباريات وسجل هدف واحد فقط.

ومن جانبه، يبحث نيانج عن تجربة أخرى، من أجل الرحيل عن الفريق الفرنسي، في ظل اهتمام أكثر من فريق للتعاقد معه، أبرزهم الشباب السعودي والدحيل القطري.

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يذكر أن نيانج سبق له ولعب في صفوف إي سي ميلان الإيطالي، وواتفورد الإنجليزي وتورينو الإيطالي، قبل الانضمام إلى رين خلال صيف 2019.