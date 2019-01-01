جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10-12-2019 والقنوات الناقلة وأهم الأحداث
عاش عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم لاسيما الوطن العربي أسبوع مميز حتى الآن، وستتواصل إثارة بداية الأسبوع في مباريات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 13 ربيع الآخر 1441 هجريًا.
ستكون البداية في الدوري الإماراتي الذي سيعود اليوم من الجولة الثامنة بعد التوقف لما يقرب من شهر لمنافسات كأس الخليج 24 ، وستكون البداية بمواجهة بين اتحاد كلباء وعجمان وأخرى بين خورفكان والظفرة، أما أهم مباريات دوري الخليج العربي اليوم فستجمع بين الشارقة حامل اللقب والمتصدر وبني ياس.
ستبدأ مباريات الجولة السابعة في الدوري المصري الممتاز اليوم، وسيواجه الجونة إنبي والإنتاج الحربي سموحة.
القارة العجوز ستشتعل ببداية جولة الحسم في دوري أبطال أوروبا ، وستكون البداية بمواجهات المجموعة الخامسة المشتعلة، حيث سيواجه ليفربول سالزبورج ونابولي جينك البلجيكي.
في السهرة سنكون أمام مباريات حاسمة، حيث سيواجه ليون لايبزيج وبنفيكا زينيت سان بطرسبرج، كما سيواجه تشيلسي ليل وأياكس فالنسيا، أما قمة اليوم الأول من الجولة فستجمع بين برشلونة الذي ضمن التأهل، والإنتر الذي لا يملك خيار إلا الفوز للصعود لدور الـ16.
لن تقتصر الإثارة اليوم على المباريات وحسب، فالحدث الأهم اليوم في القارة الصفراء سنبدأ به اليوم، وهو قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020 ، والمشارك فيه العديد من الأندية العربية أبرزها الهلال حامل اللقب والنصر والسد وغيرهم.
وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 13 ربيع الآخر 1441 هجريًا.
موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2020، القنوات الناقلة والفرق المشاركة
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر "10-12-2019":
|قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020
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الحدث
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الموعد
|القناة الناقلة
|قرعة دوري أبطال آسيا 2020
|11:30 بتوقيت السعودية، 12:30 بتوقيت الإمارات
|beIN SPORTS NEWS HD
|الدوري الإماراتي - الجولة 8
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|اتحاد كلباء - عجمان
|18:00 بتوقيت الإمارات، 17:00 بتوقيت السعودية
|أبوظبي الرياضية
|خورفكان - الظفرة
|18:00 بتوقيت الإمارات، 17:00 بتوقيت السعودية
|أبوظبي الرياضية
|الشارقة - بني ياس
|20:30 بتوقيت الإمارات، 19:30 بتوقيت السعودية
|أبوظبي الرياضية
|الدوري المصري - الجولة 7
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|الجونة - إنبي
|17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية
|ON Sport
|الإنتاج الحربي - سموحة
|19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية
|ON Sport
|دوري أبطال أوروبا - الجولة 6
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|سالزبورج - ليفربول
|19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 1
|نابولي - جينك
|19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 2
|ليون - لايبزيج
|22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 6
|أياكس - فالنسيا
|22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 3
|الإنتر - برشلونة
|22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 1
|بنفيكا - زينيت سان بطرسبرج
|22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 4
|بوروسيا دورتموند - سلافيا براج
|22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 5
|تشيلسي - ليل
|22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية
|beIN SPORTS HD 2