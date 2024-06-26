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Euro 2024 trophy Getty Images
جدول مباريات يورو 2024 بالكامل
أحمد مجدي

جدول مباريات دور الـ 16 في يورو 2024 والقنوات الناقلة

أمم أوروباألمانياأسبانياألمانيا v الدنماركسويسرا v إيطالياسويسراإيطالياأسبانيا v جورجيا

تعرف على جدول مباريات دور الـ 16 في يورو 2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته....

اقترب دور مجموعات يورو 2024، الذي شهد العديد من المفاجآت والمباريات القوية من نهايته، وبدأت معه تتضح معالم المنتخبات التي ستتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.

ويتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل أربعة ثوالث في المجموعات، ليكتمل نصاب دور الـ 16 ونكون على موعد مع مباريات قوية في ثمن النهائي الذي تزداد معه الإثارة والحماس.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا تعرف على جدول مباريات دور الـ 16 في يورو 2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات يورو 2024، المجموعات، الطريق للنهائي، القنوات الناقلة والجوائز المالية

ما موعد دور الـ 16 من يورو 2024؟

من المنتظر أن تبدأ مباريات دور الـ 16 في البطولة، بداية من يوم السبت 29 يونيو، بمباراة سويسرا وإيطاليا.

البدايةالنهاية
السبت 29 يونيو 2024الثلاثاء 2 يوليو 2024

جدول مباريات دور الـ 16 من يورو 2024

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
سويسرا - إيطالياالسبت 29 يونيو 2024،
19:00 مصر والسعودية		-الملعب الأولمبي
ألمانيا - الدنماركالسبت 29 يونيو 2024،
22:00 مصر والسعودية		-سيجنال إدونا بارك
إنجلترا - سلوفاكياالأحد 30 يونيو 2024،
19:00 مصر والسعودية		-فيلتينس أرينا
إسبانيا - جورجياالأحد 30 يونيو 2024،
22:00 مصر والسعودية		-راين إنرجي
فرنسا - بلجيكاالإثنين 1 يوليو 2024،
19:00 مصر والسعودية		-مركور شبيل
البرتغال - سلوفينياالإثنين 1 يوليو 2024،
22:00 مصر والسعودية		-دوتش بانك آرينا
رومانيا - هولنداالثلاثاء 2 يوليو 2024،
19:00 مصر والسعودية		-أليانز أرينا
النمسا - تركياالثلاثاء 2 يوليو 2024،
22:00 مصر والسعودية		-ريد بول آرينا

ما القنوات الناقلة لمباريات دور الـ 16 من يورو 2024؟

تنقل فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت قنوات beIN Max لنقل البطولة.

كما يمكن مشاهدة البث المباشر عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV.

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ما المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 في يورو 2024؟

بصورة رسمية تأهلت المنتخبات الآتية إلى دور الـ 16:

المجموعةالمتصدرالوصيفأفضل ثوالث
الأولىألمانياسويسرا
الثانيةإسبانياإيطاليا
الثالثةإنجلتراالدنماركسلوفينيا
الرابعةالنمسافرنساهولندا
الخامسةرومانيابلجيكاسلوفاكيا
السادسةالبرتغالتركياجورجيا
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