جدول مواعيد مباريات يورو 2024، المجموعات والأدوار الإقصائية والقنوات الناقلة والجوائز المالية

تعرف على ترتيب مجموعات يورو 2024 وجدول المباريات والقنوات الناقلة...

تستعد ألمانيا لاستضافة مباريات بطولة يورو 2024، في نسخة الكل يتنبأ لها بأن تكون مثيرة في ظل قوة المنتخبات الأوروبية، وتقارب المستوى.

ويحمل منتخب إيطاليا لقب بطولة كأس أمم أوروبا، بعدما حصد البطولة للمرة الثانية في تاريخه خلال نسخة 2020 من البطولة والتي استضافتها عدة دول أوروبية للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وأسفرت القرعة عن مواجهات مثيرة وصعبة في دور المجموعات، خاصة في المجموعة الثانية التي تضم إسبانيا وإيطاليا، ويلعب منتخب فرنسا مع هولندا في المجموعة الرابعة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على ترتيب مجموعات، وجدول مباريات يورو 2024 والقنوات الناقلة.

ما هي القنوات الناقلة لبطولة يورو 2024؟

تنقل فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت قنوات beIN Max لنقل البطولة.

إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر القناة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر الكتابي من موقع جول والذي ينطلق قبل المباريات بنصف ساعة تقريبًا.

ترتيب مجموعات يورو 2024

المجموعة الأولى:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ألمانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 اسكتلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 المجر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سويسرا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 كرواتيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 إيطاليا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ألبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 سلوفينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الدنمارك 0 0 0 0 0 0 0 0 3 صربيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 إنجلترا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الفائز من المسار الأول في الملحق 0 0 0 0 0 0 0 0 2 هولندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 النمسا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بلجيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 سلوفاكيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 رومانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الفائز من المسار الثاني في الملحق 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تركيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الفائز من المسار الثالث في الملحق 0 0 0 0 0 0 0 0 3 البرتغال 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جمهورية التشيك 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات مجموعات يورو 2024

الجولة الأولى:

المباراة الموعد النتيجة الملعب ألمانيا - اسكتلندا الجمعة 14 يونيو 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - أليانز آرينا المجر - سويسرا السبت 15 يونيو 2024،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - راين إنرجي إسبانيا - كرواتيا السبت 15 يونيو 2024،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - الملعب الأولمبي إيطاليا - ألبانيا السبت 15 يونيو 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - سيجنال إيدونا بارك الفائز من الملحق - هولندا الأحد 16 يونيو 2024،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - فولكسبارك سلوفينيا - الدنمارك الأحد 16 يونيو 2024،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - شتوتجارت آرينا صربيا - إنجلترا الأحد 16 يونيو 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - فيلتينس أرينا رومانيا - الفائز من الملحق الإثنين 17 يونيو 2024،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - أليانز آرينا بلجيكا - سلوفاكيا الإثنين 17 يونيو 2024،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - كومرتسبانك أرينا النمسا - فرنسا الإثنين 17 يونيو 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - مركور شبيل أرينا تركيا - الفائز من الملحق الثلاثاء 18 يونيو 2024،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - سيجنال إيدونا بارك البرتغال - التشيك الثلاثاء 18 يونيو 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - ريد بول آرينا

الجولة الثانية:

المباراة الموعد النتيجة الملعب كرواتيا - ألبانيا الأربعاء 19 يونيو 2024،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - فولكسبارك ألمانيا - المجر الأربعاء 19 يونيو 2024،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - شتوتجارت آرينا اسكتلندا - سويسرا الأربعاء 19 يونيو 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - راين إنرجي سلوفينيا - صربيا الخميس 20 يونيو 2024،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - أليانز آرينا الدنمارك - إنجلترا الخميس 20 يونيو 2024،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - كومرتسبانك أرينا إسبانيا - إيطاليا الخميس 20 يونيو 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - فيلتينس أرينا سلوفاكيا - الفائز من الملحق الجمعة 21 يونيو 2024،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - مركور شبيل أرينا الفائز من الملحق - النمسا الجمعة 21 يونيو 2024،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - الملعب الأولمبي هولندا - فرنسا الجمعة 21 يونيو 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - ريد بول آرينا الفائز من الملحق - التشيك السبت 22 يونيو 2024،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - فولكسبارك تركيا - البرتغال السبت 22 يونيو 2024،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - سيجنال إيدونا بارك بلجيكا - رومانيا السبت 22 يونيو 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - راين إنرجي

الجولة الثالثة:

المباراة الموعد النتيجة الملعب سويسرا - ألمانيا الأحد 23 يونيو 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - كومرتسبانك أرينا اسكتلندا - المجر الأحد 23 يونيو 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - شتوتجارت آرينا ألبانيا - إسبانيا الإثنين 24 يونيو 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - مركور شبيل أرينا كرواتيا - إيطاليا الإثنين 24 يونيو 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - ريد بول آرينا هولندا - النمسا الثلاثاء 25 يونيو 2024،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - الملعب الأولمبي فرنسا - الفائز من الملحق الثلاثاء 25 يونيو 2024،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - سيجنال إيدونا بارك إنجلترا - سلوفينيا الثلاثاء 25 يونيو 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - راين إنرجي الدنمارك - صربيا الثلاثاء 25 يونيو 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - أليانز آرينا سلوفاكيا - رومانيا الأربعاء 26 يونيو 2024،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - كومرتسبانك أرينا الفائز من الملحق - بلجيكا الأربعاء 26 يونيو 2024،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - شتوتجارت آرينا الفائز من الملحق - البرتغال الأربعاء 26 يونيو 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - فيلتينس أرينا التشيك - تركيا الأربعاء 26 يونيو 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - فولكسبارك

أين تقام بطولة أمم أوروبا يورو 2024؟

تستضيف ألمانيا بطولة يورو 2024، وستكون هذه المرة الثانية التي تقام فيها البطولة على الأراضي الألمانية، والمرة الأولى في ألمانيا الموحدة، حيث سبق وأن استضافة ألمانيا الغربية البطولة في نسخة 1988.

فيما استضافة ألمانيا 4 مباريات خلال نسخة 2020 من البطولة، وتحديدًا في مدينة ميونخ.

ما قيمة الجوائز المالية لبطولة يورو 2024؟

سيحصل المنتخب الفائز على بطولة يورو 2024، على 24 مليون جنيه إسترليني إن فاز في كافة مبارياته في البطولة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر توزيع مبلغ قدره 283.5 مليون جنيه إسترليني، على الفرق الـ 24 المشاركة في المسابقة، ويحصل كل منتخب على 856 ألف جنيه إسترليني للفوز في مباراة بدور المجموعات، و428 ألف جنيه إسترليني مقابل التعادل.

وسيحصل الفريق الذي يتأهل إلى دور الـ 16 على 1.28 مليون جنيه إسترليني، والفريق الذي سيصل إلى ربع النهائي سيحصل على 2.14 مليون جنيه إسترليني.

بينما سيحصل الفريق الذي سيصل إلى نصف النهائي على 3.42 مليون جنيه إسترليني، وسيحصد الفريق صاحب المركز الثاني في البطولة على 4.28 مليون جنيه إسترليني، وستنتعش خزائن الفريق المتوج باللقب بـ 6.86 مليون جنيه إسترليني.

ما هو سجل الفائزين ببطولة أمم أوروبا؟

يعد منتخبا ألمانيا وإسبانيا الأكثر تتويجًا ببطولة أمم أوروبا، حيث حصد كل منهما البطولة في ثلاث مناسبات.

ويأتي خلفهما منتخبا إيطاليا وفرنسا، وحقق كل منهما البطولة مرتين.