جدول مباريات اليوم السبت 13 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 13 أغسطس 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

سنكون اليوم السبت 13 أغسطس 2022 على موعد مع عدد من المباريات المثيرة، وذلك مع عودة جميع الدوريات الأوروبية الكبرى.

تنطلق اليوم الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وموعدنا مع مبارياتٍ قوية، أبرزها ليستر سيتي ضد آرسنال وبرايتون ضد نيوكاسل ومانشستر سيتي ضد بورنموث ومانشستر يونايتد ضد برينتفورد.

يستهل اليوم برشلونة مباياته في الموسم الجديد من الدوري الإسباني بمواجهة ضد رايو فاييكانو، كما يلتقي سيلتا فيجو مع إسبانيول وبلد الوليد مع فياريال.

تنطلق اليوم النسخة الجديدة من الدوري الإيطالي، وسنكون على موعد مع 4 مباريات، هي ميلان ضد جنوى وسامبدوريا ضد أتالانتا ومونزا ضد تورينو وليتشي ضد إنتر.

وفي الدوري الألماني، سنكون على موعد مع مجموعة من المباريات القوية، حيث يواجه باير ليفركوزن أوجسبورج ولايبزيج كولن فيي أبرز مباريات البوندسليجا، كما يلتقي باريس سان جيرمان مع مونبلييه في الأسبوع الثاني من الدوري الفرنسي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 13 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 13 أغسطس 2022 "13-08-2022"

الدوري الإنجليزي - الجولة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة أستون فيلا - إيفرتون 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium آرسنال - ليستر سيتي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium برايتون - نيوكاسل 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium مانشستر سيتي - بورنموث 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ساوثامبتون - ليدز يونايتد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 وولفرهامبتون - فولهام 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 برينتفورد - مانشستر يونايتد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة الأولى

المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - إسبانيول 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 بلد الوليد - فياريال 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 برشلونة - رايو فاييكانو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة الأولى

المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - أودينيزي 18:30 مصر، 19:30 السعودية Starz Play App سامبدوريا - أتالانتا 18:30 مصر، 19:30 السعودية Starz Play App مونزا - تورينو 20:45 مصر، 21:45 السعودية Starz Play App ليتشي - إنتر 20:45 مصر، 21:45 السعودية Starz Play App

الدوري الفرنسي - الجولة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة موناكو - رين 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 باريس سان جيرمان - مونبلييه 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2

الدوري الألماني - الجولة الثانية