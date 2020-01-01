جاتوزو: زوجتي منعتني من تحقيق حلمي

جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان يكشف سبب فشل انضمامه لصفوف فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني.

كشف جينارو جاتوزو نجم ميلان السابق والمدير الفني الحالي لنابولي عن حبه الكبير لنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، حيث أراد الانضمام لهم من قبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية مع شبكة "سكاي سبورت"، وأكد خلالها أنه كان قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف بوكا جونيورز في عام 2013.

وأكد جاتوزو أن زوجته وأسرته كانا السبب الأساسي في رفض العرض الذي جاء له قبل إعتزال كرة القدم بعام واحد فقط.

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وقال: "حبي لبوكا جونيورز لم يكن سرًا أبدًا، الجميع يعرف ذلك بالفعل، لقد كنت محظوظًا باللعب أمامهم من قبل والفوز ببطولة كأس العالم للأندية بالإضافة لكأس أودي الودية في ألمانيا".

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وأضاف: "كنت قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف بوكا جونيورز في عام 2012 لكن زوجتي هي التي تتحكم في كل شيء ولم تسمح لي بالرحيل".

وأكمل: "أطفالنا في ذلك الوقت كانوا صغارًا للغاية في ذلك الوقت لذلك الموقف لم يكن مناسب بالنسبة للأسرة ككل".

وحصل جاتوزو على لقبي دوري أبطال أوروبا من قبل أثناء مسيرته مع ميلان كما حقق الفوز بلقبي دوري إيطالي ولقب كأس ولقبي سوبر أوروبي ومثلهما في إيطاليا.

جدير بالذكر أن جاتوزو كان قد اعتزل كرة القدم في عام 2013 في صفوف فريق سيون السويسري بعدما أمضى معهم عامًا واحدًا عقب مسيرته في ميلان.