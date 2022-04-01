ثورة هجومية وحل أزمة .. هل تحتاج السعودية لتجنيس رومارينيو؟

"أتشرف باللعب مع المنتخب السعودي بالمونديال"، تصريحات نُسبت إلى النجم البرازيلي روماريو دا سيلفا "رومارينيو"، مهاجم الاتحاد، بعد تأهل الأخضر إلى كأس العالم قطر 2022، لتبدأ بعدها المطالبات بضرورة تجنيسه، والاستفادة من خدماته في المونديال.

بلا شك رومارينيو أحد أفضل اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين خلال المواسم الماضية، بعد ما قدمه من أداء متميز ورائع رفقة العميد، وبالتأكيد تواجده رفقة المنتخب السعودي سيكون إضافة فنية رائعة.

ولكن حسم ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمر، وأكد على أن من الصعب تجنيس رومارينيو خلال الوقت الحالي، بسبب اللوائح والقوانين التي لا تسمح بذلك، مشددًا على أن المنتخب لم يناقش هذا الأمر من الأساس.

هل يحتاج المنتخب السعودي رومارينيو أم لا؟ من الأولى بالتجنيس في السعودية؟ وغيرها من الأسئلة سنناقشها سويًا خلال السطور التالية..

هل يحتاج المنتخب لخدمات رومارينيو؟

على المستوى الفني، يحتاج المنتخب السعودي خلال الوقت الحالي لمهاجم مميز، في ظل النقص العددي في هذا المركز الذي يعاني منه الأخضر قبل كأس العالم.

اعتماد الأندية السعودية على مهاجمين أجانب في المقام الأول، تسبب في هذه الأزمة، والتي دفعت الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، للاعتماد على فراس البريكان ثم صالح الشهري، وفي حالة غياب أحدهما تحدث الأزمة.

المهاجم الأساسي الذي كان يعتمد عليه رينارد هو عبد الله الحمدان، ولكن منذ انتقاله إلى الهلال لم يشارك بشكل مستمر وأساسي، حيث دائمًا ما يتواجد على مقاعد البدلاء.

هي أزمة كبيرة يعاني منها المنتخب السعودي قبل كأس العالم، الأمل الوحيد هو عودة الحمدان للمشاركة بشكل أساسي مع فريقه الهلال، وأيضًا عودة البريكان للمستوى المعهود منه الذي ظهر عليه في بداية الموسم الحالي.

تجنيس رومارينيو ولعبه مع الأخضر بكأس العالم، سيكون هو الحل الأسهل والأفضل للجميع، لأنه سينهي على تلك الأزمة نهائيًا، بالإضافة لقدرته على اللعب في أكثر من مركز.

Goal AR

رومارينيو يلعب في مركز المهاجم، والمهاجم الوهمي، والجناحين الأيمن والأيسر، وهو ما يعطي مرونة كبيرة للمدير الفني للأخضر خلال المنافسات القادمة.

اللاعب البرازيلي لعب هذا الموسم 25 مباراة رفقة الاتحاد في جميع البطولات، بواقع 15 مباراة كمهاجم، و5 مباريات كصانع ألعاب، و4 مباريات مهاجم وهمي، ومباراة واحدة ظهير أيسر.

مهاجم الاتحاد سجل 6 أهداف في مركز المهاجم وصنع مثلهم، وسجل 6 أهداف أيضًا في مركز صانع الألعاب، وأحرز 3 أهداف في مركز المهاجم الوهمي.

تلك الأمور تشير إلى أن رومارينيو يجيد اللعب في كافة المراكز الهجومية، ولا يوجد لديه أي أزمة في اللعب في أي مركز، وبالطبع تواجده في المنتخب السعودي سيكون مفيدًا للغاية.

من الأولى بالتجنيس في السعودية؟

هنا أتذكر حديث الزميل الصحفي محمد الدرع، الذي طالب بسحب الجنسية السعودية من أيمن يحيى مهاجم النصر المعار للأهلي، وعدم منحها لأي لاعب من المواليد في المستقبل إلا بشروط محددة.

الدرع شدد على عدم منح الجنسية السعودية لأي لاعب بالمواليد، إلا لو مستواه الفني فارق جدًا، ويفوق المحترفين الأجانب الموجودين بالسعودية.

وجاء نص تغريدته كالآتي: " نداء لاتحاد كرة القدم، أين هم المواليد ؟! النتيجة لم ينجح أحد، الجنسية السعودية ثمنها غالٍ جدًا ويجب أن لا تمنح إلا لمواليد مستواهم الفني فارق جدًا ويفوق المحترفين الأجانب، لابد من سحب الجنسيات من جميع من تم منحهم لأنهم فنيًا لم ينجح أحد وجهة نظر "أيمن يحيى ورفاقه دون استثناء".

وأريد أن أتسائل، لماذا يتم منح الجنسية السعودية للاعبين المواليد دون الاستفادة منهم، وفي نفس الوقت يتم وضع لوائح وقوانين صارمة لكي يحصل أي لاعب محترف آخر على الجنسية والاستفادة منه؟

التجنيس ليس أمرًا وليد اللحظة، بل تتبعه أكبر المنتخبات في العالم لكي تستفيد من اللاعبين المحترفين في دورياتها، أبرزها فرنسا التي لا تمتلك في صفوفها أي لاعب فرنسي، وأيضًا ألمانيا وغيرها الكثير والكثير.

يجب أن ينظر المسؤولين إلى هذا الملف من جديد، لاتخاذ القرار المناسب والذي يمكن تحقيق منه أقصى درجات الاستفادة مستقبلًا.

Goal AR

هل هناك لاعبين آخرين من الممكن تجنيسهم؟

بالطبع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، يمتلك الكثير من اللاعبين المحترفين الذين من الممكن الاستفادة منهم في كافة المراكز في حالة تجنيسهم.

كل فريق يمتلك 7 لاعبين محترفين، وهؤلاء منهم المميز ومنهم لا يقدم الأداء المطلوب، لماذا لم يتم وضع آلية لاختيار الأفضل بين المحترفين، لكي يحصل على الجنسية السعودية، ومن ثم المشاركة رفقة الأخضر.

الأمر به المزيد من المميزات ستظهر بعد أن يتم تجنيس اللاعبين وانضمامهم، لعل أبرزها شراسة المنافسة بين لاعبي المنتخب السعودي للتواجد في التشكيل الأساسي بدلًا من اللاعب المُجنس.

اقرأ أيضًا ..

مطالب بسحب الجنسية السعودية من مهاجم النصر

جوفينكو: الهلال يشبه يوفنتوس وميلان .. وتفاجئت بالدوري السعودي

خاص| ضربة للنصر؟ جيسوس يحلم بتدريب المنتخب البرازيلي!