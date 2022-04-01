خاص| ضربة للنصر؟ جيسوس يحلم بتدريب المنتخب البرازيلي!

يؤمن الثنائي جورج جيسوس وأليكسي ستيفال الشهير بـ"كوكا" بقدرتهما على قيادة المنتخب البرازيلي بدلًا من المدرب الحالي تيتي.

وكان تيتي قد أعلن انتهاء رحلته مع البرازيل، بعد بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر بشهر نوفمبر المقبل، ليصبح منصبه شاغرًا اعتبارًا من شهر يناير.

وعلم موقع "جول" أن كوكا وجيسوس يعتبران على رأس المرشحين لخلافته، نظرًا لكل ما حققه الثنائي على مدار السنوات الماضية.

ويؤمن كوكا المدرب السابق لأتلتيكو مينيرو، أنه قد حان وقته أخيرًا لقيادة منتخب بلاده، بعد إنجازاته مع الفريق، حيث رفض كل العروض المقدمة له انتظارًا للسيليساو.

وأوضحت المصادر أن كوكا يحاول التقرب من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم من خلال بعض الأصدقاء، لتعزيز فرصة في تولي المهمة.

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ومن ناحية أخرى يأتي البرتغالي جورج جيسوس الذي قدم عملًا رائعًا مع فلامنجو في 2019 وفاز بكأس كوبا ليبرتادوريس، والذي يفهم جيدًا أن كونه أول مدرب أجنبي يقود البرازيل سيضعه في مستوى آخر في كرة القدم.

ولا يستبعد الاتحاد البرازيلي إمكانية البحث عن مدرب أجنبي خلفًا لتيتي، بل هناك حالة من الانفتاح على كافة الاحتمالات.

ويأتي ذلك رغم ما أكده لويس ميجيل المحامي الخاص بالمدرب البرتغالي، حول اقتراب جيسوس من التوقيع لنادي النصر السعودي بعد رفضه العودة إلى الهلال.

وكان جيسوس مدربًا لفريق نادي الهلال، خلال الفترة من 2018 إلى 2019، ولكنه رحل بعد قرار الإدارة برئاسة محمد بن فيصل وقتها، بالتعاقد مع الكرواتي زوران ماميتش.

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