مطالب بسحب الجنسية السعودية من مهاجم النصر

فاجأ الناقد الرياضي محمد الدرع الجميع اليوم السبت برسالة إلى اتحاد كرة القدم السعودي طالبهم فيها بسحب الجنسية السعودية من أيمن يحيى مهاجم النصر المعار للنادي الأهلي.

صاحب الـ20 عامًا أحد المواهب الواعدة في كرة القدم السعودية، وقد انتقل من النصر للأهلي في سوق الانتقالات الشتوي الأخير بحثًا عن فرص أكبر للعب.

اقرأ أيضًا | فيديو | مستفزًا النصر .. الهلال ينشر كواليس "63+1"

الدرع وعبر حسابه الرسمي على تويتر وجه انتقادًا لاذعًا للاعبين المواليد في السعودية وقرار منحهم الجنسية رغم عدم تقديمهم المستوى المطلوب مع أنديتهم والمنتخب الوطني، وعلى رأسهم أيمن يحيى صاحب الأصول اليمنية.

إذ كتب "نداء لاتحاد كرة القدم، أين هم المواليد ؟! النتيجة لم ينجح أحد. الجنسية السعودية ثمنها غالٍ جدًا ويجب أن لا تمنح إلا لمواليد مستواهم الفني فارق جدًا ويفوق المحترفين الأجانب".

أضاف "لابد من سحب الجنسيات من جميع من تم منحهم لأنهم فنيًا لم ينجح أحد. وجهة نظر "أيمن يحيى ورفاقه دون استثناء"".

🛑 نداء ل #اتحاد_كرة_القدم اين هم المواليد ؟! النتيجة لم ينجح احد الجنسية السعودية ثمنها غالي جداً ويجب ان لا تمنح الا لمواليد مستواهم الفني فارق جداً ويفوق المحترفين الاجانب لابد من سحب الجنسيات من جميع من تم منحهم لانهم فنياً لم ينجح احد.وجهة نظر "#ايمن_يحيى ورفاقه دون استثناء" — محمد الدرع (@MohammadAlDarae) March 19, 2022

أيمن يحيى لم يسبق أن استدعي لتمثيل المنتخب السعودي الأول، لكنه لعب عدة دقائق مع منتخب تحت 23 عامًا، ويُعد من اللاعبين المنتظر الاعتماد عليهم مستقبلًا مع الأخضر.

يُشار إلى أن السعودية كانت قد أجرت تعديلًا قانونيًا في إجراءات الحصول على الجنسية بحيث أصبحت تُمنح لبعض الأشخاص أصحاب الكفاءة العالية في عدة مجالات بينها الرياضية، وقد حصل عدد من لاعبي كرة القدم المولودين في السعودية على الجنسية بهدف الاستفادة منهم في الأخضر.