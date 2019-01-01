تيتي عن رودريجو: البرازيل ليست كريال مدريد

اللاعب شارك 20 دقيقة ضد الأرجنتين ودخل متأخراً ضد كوريا الجنوبية

دافع تيتي مدرب المنتخب البرازيلي، عن قراره بعدم منح الدقائق الكافية لرودريجو جناح ريال مدريد مع السيليساو أمام كوريا الجنوبية والأرجنتين.

رودريجو تألق بشكل لافت مع ريال الفترة الأخيرة، وسجل ثلاثية بشباك جلطة سراي بدوري أبطال أوروبا لينضم لمنتخب بلاده.

اللاعب دخل كبديل في الدقيقة 88، خلال مواجهة البرازيل مع كوريا اليوم الثلاثاء، والتي فاز بها فريقه 3/0، حيث أحرز الأهداف كل من لوكاس باكيتا وفيليب كوتينيو ودانيلو.

تيتي قال بعد المباراة:"هناك فوارق عديدة بين ريال مدريد الفريق المنظم بدرجة كبيرة، وبين البرازيل التي تعيش فترة إعادة تنظيم".

وأضاف:"تنسيق الصفوف في هذه المرحلة يبدو في غاية الصعوبة، قررت هذه المرة منح المزيد من الفرص لفابينيو ولودي، وقد يستغرق الأمر المزيد من الوقت لحصول رودريجو على دقائق إضافية للحفاظ على استمرارية الفريق".

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وخلال حديثه أشاد تيتي بتركيز فريقه في المباريات الودية التي خاضها بالفترة الأخيرة، وانهال بالمديح على الثلاثي رينان لودي وفيليب كوتينيو ودانيلو.

وأعرب عن أسفه أيضاً بسبب اهتزاز النتائج عقب الفوز بكوبا أمريكا، بعد التعادل في 3 مباريات أمام السنغال ونيجيريا وكولومبيا، والهزيمة من بيرو والأرجنتيني قبل الفوز على كوريا.