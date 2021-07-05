تيباس يرد على جوارديولا: يجب أن تتعلم من جديد!

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يرد على بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي.

رد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على مواطنه بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بعد انتقادات الأخير له.

جاء هذا في تغريدة نشرها تيباس ردًا على تصريحات جوارديولا التي هاجمه فيها بسبب طريقة تعامله اقتصاديًا مع فرق الدوري الإسباني في أزمة كورونا.

وكتب تيباس: "بيب جوارديولا من الدوري الإنجليزي، أنا أتعلم كل يوم، سيكون من الجيد لو علموك حول اقتصاديات كرة القدم".

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وأضاف: "سيكون من الجيد أيضًا أن يعلموك حول تأثير الأندية التابعة للدول على فواتير الرواتب والتضخم، وتغلغل التلفزيون المدفوع في كرة القدم والصين، والتبرئة من المحكمة الرياضية".

وكان جوارديولا قد انتقد تيباس بسبب عدم سماحه لبرشلونة بتقييد الصفقات الجديدة وتحجيم النادي اقتصاديًا في ظل الظروف الحالية.

كما أبدى المدير الفني الكتالوني اعتراضه على استدعاء بيدري جونزاليز لصفوف المنتخب الإسباني الأولمبي في بطولة كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

جدير بالذكر أن برشلونة يواجه أزمة مالية طاحنة قد تمنعه من تسجيل الصفقات الجديدة أو حتى تسجيل عقد ميسي الجديد حال تم تجديده بسبب تخطي الخسائر لـ 200 مليون يورو.