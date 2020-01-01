الإعلان عن حكم كلاسيكو البرنابيو بين ريال مدريد وبرشلونة

لجنة الانضباط تعلن عن حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

أعلنت لجنة الانضباط عن الحكم الذي سيتولى مسؤولية إدارة مباراة ريال مدريد وبرشلونة التحكيمية خلال لقاءات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت اللجنة في بيان لها، حيث أكدت أن ماتيو لاهوز هو الذي سيقود المباراة التي تقام يوم الأحد المقبل.

وستكون تلك هي المباراة الخامسة لماتيو لاهوز في تاريخ مواجهاته بالكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة منذ أن بدأ في التحكيم.

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وتعود آخر مرة ظهر فيها لاهوز في مباريات الكلاسيكو لتعادل الفريقين في ذهاب نصف نهائي الكأس العام الماضي عندما تعادلا بهدف لمثله في كامب نو.

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وفاز برشلونة بالكلاسيكو مرة وحيدة في وجود لاهوز كانت في 2015 عندما توج النادي الكتالوني بالدوري وفاز بهدفي ماتيو وسواريز.

أما آخر فوز لريال مدريد على برشلونة في وجود لاهوز فيعود لنهائي كأس الملك عام 2014 الذي انتهى لصالح الملكي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتعد آخر مباراة كلاسيكو قام لاهوز بتحكيمها بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو هي إياب كأس السوبر 2013 التي فاز بها ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد.

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني حاليًا برصيد 55 نقطة بينما يحل ريال مدريد ثانيًا بـ 53 نقطة وفوز الفريق الكتالوني سيعني انفراده بخمس نقاط في الصدارة.