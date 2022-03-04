توخيل يوضح موقفه من الاستمرار في تشيلسي بعد البيع

كشف توماس توخيل أن تشيلسي "مكان رائع للتواجد فيه" وإنه حريص على البقاء مع أبطال أوروبا في ظل التقارير التي تتحدث عن بيع النادي.

وأكد أبراموفيتش يوم الأربعاء الماضي، بيعه لنادي البلوز بعد 19 عاما بصفته مالك الفريق اللندني، موضحًا أن القرار "في مصلحة النادي".

وقال توخيل إنه تم إطلاع اللاعبين والموظفين منذ ذلك الحين من قبل المستشار الفني والأداء بيتر تشيك على الوضع في ستامفورد بريدج، مع الرسالة الأساسية التي تتمثل في التركيز على كرة القدم.

ماذا قال توخيل؟

قال مدرب البلوز، الذي وقع عقد لمدة عامين ونصف في يناير 2021، إن التطورات الدراماتيكية لم تتركه يفكر في مستقبله، وقال للصحفيين يوم الجمعة: "لدي مشكلة معاكسة للبقاء هنا، لقد قلت مرات عديدة أنني أحب العمل في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحب أن أكون في إنجلترا".

وواصل: "أشعر بالتقاليد والحب للرياضة بشكل عام، وبالنسبة لكرة القدم على وجه الخصوص، إنه مكان رائع للتواجد فيه، تشيلسي من وجهة نظري مناسب تمامًا، فأحب أن أكون هنا، وأحب كل شيء عن النادي وآمل أن يستمر".

وعن سؤاله إذا ما كان لديه عدم يقين حول وضعية النادي أجاب: "أنا مدرب على التعايش معه هذه الحالة، فأنا مدرب كرة قدم، بالطبع هناك مستويات مختلفة، وهذا هو المستوى الذي يجب أن أكون صادقًا فيه، لكنني متأكد من أن الأمور ستنتهي بشكل جيد".

وعن وضعية لاعبيه وتركيزهم أضاف: "ليس من المنطقي أن نقلق كثيرًا لأننا لا نمتلك الكثير من النفوذ، إن كان هناك أي تأثير على الإطلاق".

وتابع: "يُسمح لنا بالتركيز على كرة القدم وبذل قصارى جهدنا، هذا ما نحاول القيام به ونفعله، لخلق جو تشعر فيه بالأمان بمجرد دخولك إلى مبنى النادي، حيث تشعر بالهدوء، لأننا نقوم بذلك يوميًا".

وأردف: "بالطبع هناك حالة من عدم اليقين، كما هو الحال مع جميع البشر، هناك ما يقرب من 100 شخص في المبنى وسيشعر الجميع بالاختلاف حيال ذلك".

واختتم: "سيشعر البعض بالخوف، وسيشعر البعض بالإثارة، وسيشعر البعض الآخر بالحزن وأعتقد أن كل شيء مسموح به، لكن يمكننا ويجب أن نسمح لأنفسنا بالتركيز على أكثر ما نحبه وهو كرة القدم".

جدير بالذكر أن تشيلسي يستعد لمواجهة نادي بيرنلي يوم السبت في الجولة ال 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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